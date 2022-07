Plus de 10.000 personnes ont célébré la fête de la Communauté flamande à Bruxelles

Plus de 10.000 Flamands et Bruxellois ont célébré la fête de la Communauté flamande dans la capitale ces 10 et 11 juillet, annonce mardi l'organisation. Des activités diverses étaient organisées à Bruxelles durant ces deux jours de célébration.