Où pourrez-vous piquer une tête cet été à Bruxelles ? On a fait le tour des piscines communales

La majorité des piscines publiques seront ouvertes tout l’été. Attention toutefois aux jours fériés. Le 21 juillet, il sera quasiment impossible de se baigner. Seules quelques-unes restent ouvertes comme Poséidon à Woluwe-Saint-Lambert. Le 15 août, vous aurez déjà plus de choix, mais toutes n’ont pas encore décidé de leur ouverture.

Côtés horaires originaux, la piscine Triton à Evere rappelle qu’elle ferme entre 13 heures et 14 heures tous les jours. Autre cas spécial : les bains de Saint-Josse qui seront fermés chaque week-end entre celui du 23 juillet et celui du 14 août inclus. Ils seront aussi fermés le 15 août.

Pour le week-end d’ailleurs, l’harmonie ne règne pas. La piscine du Ciera à Anderlecht est fermée le dimanche (et accessible le reste du temps uniquement sur réservation). Celle de Saint-Gilles ferme à 14 heures le dimanche. D’autres, au contraire, poursuivent parfois jusqu’à 20 heures.

Sportcity manque sa saison estivale

La piscine du complexe Sportcity à Woluwe-Saint-Pierre devait être ouverte à partir du 30 juin. Crise des matériaux oblige, les rénovations engagées il y a quelques mois ont pris du retard. "Entre ça et les congés du bâtiment en août, on ne sait pas dire quand nous pourrons rouvrir. On espère entre la dernière de juillet et les deux premières semaines d'août."

À Laeken, c’est le début de saison qui a été sacrifié pour la maintenance du bassin. Actuellement fermés, ses bassins rouvriront leurs portes le 18 juillet.

Celles qui manquent bien plus que l’été

Cabines fermées également à Ixelles et pour le Neptunium de Schaerbeek. Mais ici, c’est pour une rénovation plus large des bâtiments. Et la réouverture n’est pas prévue avant 2023.

Pour rappel, les résidents peuvent profiter de tarifs préférentiels dans les piscines de leur commune. Ce n’est pas le cas partout, comme à celle du Ciera qui est sous le giron de la Cocof et non de la commune.

50, 33 ou 25 m : vous n’aurez pas trop le choix

Cet été, les Bruxellois n’auront donc qu’un seul bassin de 50 mètres, celui de la piscine Louis Namèche à Molenbeek. Trois bassins de 33 mètres seront ouverts : Victor Boin à Saint-Gilles, Calypso à Watermael-Boitsfort et Longchamp à Uccle. Poséidon à Woluwe-Saint-Lambert, Les bains de Saint-Josse, Nereus à Ganshoren, Triton à Evere, la piscine de Neder-Over-Heembeek, les bains de Bruxelles, la piscine du Ciera à Anderlecht (fermée le dimanche) et Espadon à Etterbeek proposent des bassins de 25 mètres.

Pour les amateurs de baignade en plein air, la piscine Flow vient également de lancer sa saison au pied du pont Marchant à Anderlecht.