Rénovation : des taux entre 0 et 2 % pour les Bruxellois via la nouvelle coupole publique Crédit Ecoréno

Crédit travaux, crédit adaptation du logement, prêt vert, etc. La région bruxellois modifie l'emballage de ses prêts à la rénovation immobilière, qu'elle regroupe sous le Cédit Ecoréno.



Cette coupole couvre "des travaux d'isolation du bâti, de sécurité, de salubrité, ainsi que les travaux d'aménagement liés à l'autonomie", annonce les cabinets des ministres bruxellois Nawal Ben Hamou (PS), en charge du Logement et Alain Maron (Ecolo), en charge de l'Environnement et de l'Énergie.



Ce crédit permettra aux propriétaires occupants et aux locataires de financer ces travaux avec un taux de 0 ou 1 % en fonction de leurs revenus. La demande de crédit doit se faire auprès du Fonds du logement et des ASBL du réseaux habitat de Homegrade



De barème d'accès élargis



Les barèmes pour accéder à ce prêt ont été harmonisés par rapport à l'ancien système, mais aussi élargis. Ainsi, le fonds du logement estime que 80 % de la population bruxelloise pourrait bénéficier du crédit Ecoréno contre 60 à 70% pour les anciens systèmes.



Le palier de 25 000 euros



Jusqu'à 25 000 euros, le prêt peut être octroyé sous forme de crédit à la consommation, sans demande de garantie supplémentaire. Passé ce montant, une garantie hypothécaire sera tout de même exigée.



Pour un crédit inférieur à 25 000 euros, vous aurez un an pour engager les fonds et le remboursement peut s'étaler sur 10 ans. Au-dessous, vous aurez deux ans pour dépenser le montant du crédit et 25 ans au maximum pour le rembourser. Les barèmes d'accès ont été calqués sur ceux des primes à la rénovation Rénolution. Au moment de la demande de crédit, une simulation vous sera proposée avec les primes.



Ainsi, dans l'année qui suit la fin des travaux, vous pourrez demander les primes qui concernent les travaux que vous aurez réalisés. Une fois la prime versée, si vous l'utilisez pour rembourser le crédit Ecoréno de manière anticipée, vous n'aurez pas de frais supplémentaire, ce qui peut être le cas auprès d'une banque classique.



Ce nouveau système entre en vigueur le 1er août pour les propriétaires occupant et pour les locataires. Les bailleurs devront patienter jusqu'au 1er janvier 2023. Ils pourront eux aussi bénéficier du crédit sur base des mêmes barèmes, mais avec un taux de 1 ou 2 %.