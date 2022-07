Le jour après le violent incendie d'Evere, les habitants constatent les dégâts: "Ça a commencé par l’odeur… Puis les flammes"

Au lendemain du drame, occupants et propriétaires réinvestissent les lieux. "Ma fille m'a dit : 'il y a des flammes maman.' Alors j'ai regardé par la fenêtre, j'ai appuyé sur l'alarme et on est sortis sans réfléchir." Mélissa, la concierge de l'immeuble de 200 logements avec penthouses situé avenue du Pentathlon à Evere, remercie l'intervention rapide des pompiers. "J'ai dû déclencher l'alarme à 1 7 h. À 17 h 10, ils étaient là. Ils nous ont dit ensuite qu'avec quelques minutes de plus, ça aurait pu monter jusqu'au 12e étage. " Les soldats du feu ont réussi à cantonner les flammes qui se sont déclarées au 4e. Au final, on compte des dégâts jusqu'au 8e étage, mais ce sont surtout des logements situés aux 4e, 5e, et 6e qui sont touchés.

©Siamu

©Siamu

Ce matin, au pied du bloc, un homme se remémore la scène. "Ça a commencé par l'odeur… Puis j'ai vu les flammes. J'ai pris un temps pour réfléchir. Puis, en 2 ou 3 minutes, j'ai fermé les fenêtres, pris mes papiers et je suis sorti." Il habite justement au 5e étage à quelques mètres du lieu de départ de l'incendie.

"C'est miraculeux." Son matériel de sport laissé sur la terrasse a brûlé, "la fenêtre de la chambre parentale est brisée"... mais à part cela, il n'a rien perdu.

Tous n’ont pas eu cette chance. Vers 11 h 30, la police lève les scellés. Dix logements sont inhabitables. Certains sont ravagés. Dans la fournaise, les pompiers ont réussi à sauver un chat et un chien.

©D.R.

©D.R.

Les dégâts restent toutefois limités. L’immeuble a été aménagé en 2019. Les couloirs sont intacts, chaque appartement est fermé par une porte coupe-feu. Les pompiers ont aussi pu compter sur une colonne humide présente dans l’immeuble leur permettant de combattre le feu de l’intérieur. Malgré tout, trois d’entre eux ont été légèrement blessés : un par brûlure et les deux autres par des chutes d’objets.

Origine inconnue

Au matin, les rumeurs vont bon train parmi les voisins. On sait d'où le feu est parti : "On ne comprend pas. C'est une fille seule, qui ne fume pas, qui n'a pas de barbecue. Parce que même si c'est interdit, certains en font sur leur terrasse, mais pas elle", explique Mélissa la concierge. "C'est peut-être quelqu'un qui a jeté son mégot ou une cendre de barbecue", supose un habitant. Les conclusions de l'enquête ne sont pas encore connues.

Plan d’urgence à Evere

Dès l'annonce de l'incendie, la commune s'est mobilisée pour accueillir les sinistrés. Alors que les flammes dévoraient les appartements de certains, la commune a aménagé le centre sportif. Ridouane Chahid (PS), bourgmestre ff d'Evere explique qu'entre vingt et trente personnes ont été accueillies. "Parmi ceux dont les appartements sont sinistrés, tous sont relogés , la majorité chez des amis. Pour les deux occupants qui n'avaient pas de solution, le CPAS de la commune prend en charge l'hôtel."

Lors du sinistre, certains ont préféré rester pour surveiller les flammes. C'est le cas d'Alessia. Étudiante, elle a emménagé ici il y a un mois. "J'ai eu de la chance." Seule sa terrasse, située au 6e étage, est endommagée. " Je me suis penché et j'ai vu les flammes. J'ai senti une énorme chaleur. J'ai appelé mon père qui m'a dit d'appeler les pompiers. Ils étaient déjà au courant. Ils m'ont dit de sortir. " La nuit après l'incendie, elle a pu dormir chez elle, baignée dans l'odeur de suie encore présente lors de notre passage. L'appartement voisin du sien a été ravagé.

©D.R.