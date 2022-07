Top départ pour "In the Streets"

Un. Deux. Trois et quatre. Un. Deux. Trois et quatre." Face à 40 jeunes, le chorégraphe connu à l'international Sadeck Waff donne le tempo. Concentrés, les élèves exécutent les mouvements appris la veille. "On n'avait que trois jours pour préparer la chorégraphie. On est au deuxième, et la chorégraphie est finie", se réjouit l'artiste français.

Ce jeudi, la troupe se présentera à 17 h 30 devant un Mont des Arts que l’organisation du nouveau festival "In the Streets" espère comble de monde. C’est d’ailleurs à cette occasion que la Ville inaugurera la première édition du festival.

Pour l'événement, Bruxelles voit donc les choses en grand avec ce chorégraphe renommé. C'est une autre chorégraphe molenbeekoise mondialement connue, Jeny Bonsenge, qui a noué des contacts entre Sadeck Waff et Afrohousebelgium, l'école de danse qu'elle a créée. Une autre école de danse bruxelloise, Impulsion, a également rejoint le mouvement. "Leur énergie ajoutée à mon style personnel, ça matche à fond", commente le danseur, visiblement satisfait de son séjour à Bruxelles.

À 24 ans, l'expérience est unique pour Alexandre, un membre de la troupe. "Je ne suis pas danseur, mais je me suis dit pourquoi pas tester. Et finalement la chorégraphie s'apprend assez facilement et le résultat est beau. C'est une chouette expérience !"

Après la danse, les patins

Comme annoncé, cet événement lancera le nouveau festival bruxellois "In the Streets", mais ce ne sera pas la seule chose à voir, jeudi soir à Bruxelles. La chorégraphie sera suivie d’un concert et puis, place Poelaert, d’une démonstration de parkour, un sport qui mélange acrobaties et agilité en milieu urbain. Dès 19 h 30, place De Brouckère, une performance de rollers introduira la "Roller Party", où les spectateurs seront invités à chausser leurs patins à roulettes et à faire la fête.

La fête dans l’espace public bruxellois se poursuivra jusqu’au 14 août, place Poelaert et De Brouckère, ainsi qu’au Mont des Arts, et est majoritairement gratuite.