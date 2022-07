Un suspect sous mandat pour vente de cocaïne et de haschisch à Ixelles

Des inspecteurs de la brigade Anti-Agressions (BAA) ont jugé suspect le comportement d'un particulier marchant chaussée d'Ixelles et l'ont pris en filature. Ils l'ont vu monter dans une voiture et ont procédé au contrôle des deux occupants. Les policiers ont senti une odeur de cannabis dans l'habitacle. Le passager et le conducteur étaient déjà connus de la police pour des faits de stupéfiants. L'un d'eux avait sur lui 10 pacsons de cocaïne cachés dans ses sous-vêtements et 390 euros en espèces. À son domicile, les policiers ont encore saisi trois autres pacsons de cocaïne, plus de 2,3 kilogrammes de haschisch, 177 grammes de marijuana, 2.120 euros ainsi qu'une arme chargée et des munitions.

Le passager avait, pour sa part, deux pacsons de cannabis sur lui. Rien n'a été saisi lors de la perquisition à son domicile. Il a en conséquence été remis en liberté après avoir été inculpé de détention de stupéfiants.