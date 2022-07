Avec "In the Streets", Bruxelles "instagrammise" son espace public

Des rampes du Palais de Justice à la place De Brouckère, In The Streets, le nouveau festival de la Ville, colore l’espace public et invite les jeunes à promouvoir Bruxelles sur Instagram.

Le concept : deux villages (Play Up et Play Down) présentant des activités sportives et culturelles, et une multitude d'endroits dans l'hyper-centre bruxellois. L'objectif : placer Bruxelles sur la carte des réseaux sociaux. Bruxelles fait donc appel au public, mais à des influenceurs, pour promouvoir le projet sur les réseaux.

Play Up, adrénaline with a view

Sur les rampes du Palais de Justice, quelques structures métalliques et deux murs d’escalade permettront aux petits et grands, sportifs ou moins sportifs, de s’adonner à des sports urbains comme le Parkour.

Plusieurs jours par semaine jusqu’au 14 août, il sera possible d’essayer, ou de s’entraîner gratuitement sur ces structures. En parallèle, pour les plus petits, des ateliers de grimage de dessin, ou de fresques à la craie ainsi que, le 24 juillet, des contes d’ici ou d’ailleurs. Pour le côté “street”, c’est de là que partira la Roller Biker Parade, le 29 juillet et, deux jours plus tard, un atelier pour customiser sa propre casquette.

Enfin, les parents pourront profiter de la plus belle vue de Bruxelles en sirotant quelques bières ou cocktails faits maison ou en grignotant un petit morceau aux foodtrucks, posés dans les petits salons aménagés.

©JC Guillaume

Play Down, pas de danse et Kick Flips

In The Streets a pour vocation "de reconquérir l'espace public, d'aller là où les gens ne vont pas ou plus", dixit Philippe Close (PS). Malgré sa symbolique, "la place de Brouckère cherche encore son identité", avance le maïeur.

Pour ce faire, le festival y proposera, les 23 et 24 juillet notamment, des initiations au skate ou des ateliers pour décorer sa planche, une semaine avant des shows de basket.

Pour celles et ceux qui n’aiment pas le sport, il sera également possible, chaque jour ou presque de participer à des ateliers de danse et de musique aux styles variés.

©JC Guillaume

Kiffe la vibe

Chaque jour, de la rue de l’Épée à la place d’Espagne en passant par la Cathédrale Sainte-Gudule notamment, des concerts en tous genres et gratuits pour faire vivre Bruxelles. Les différentes places du festival sont reliées par des panneaux suspendus aux couleurs de l’évènement. Un évènement à suivre sur le compte Instagram du festival, qui a misé beaucoup là-dessus.