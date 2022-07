Des marionnettes pour lutter contre le nourrissage des pigeons à Anderlecht

Joséphine et Thérèse se baladeront dans les parcs anderlechtois pour sensibiliser les riverains au problème du nourrissage des pigeons et autres oiseaux.

Maladies, problèmes de digestion, surpopulation, le nourrissage des oiseaux et notamment des pigeons débouche sur pas mal de nuisance.



Anderlecht renvoie donc ses marionnettes qui font "non, non, non, non," dans les parcs de la commune pour sensibiliser les riverains. La troupe "Ah mon amour," armée de son ton humoristique, aura un message à faire passer : "Arrêtez le nourrissage." Leurs deux marionnettes, Thérèse et Joséphine, rempilent donc pour une deuxième saison dans les rues anderlechtoises à partir du 16 juillet.