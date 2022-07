Hadja Lahbib, un renfort de poids pour les libéraux bruxellois : elle sera sur la liste MR à Schaerbeek

La nomination d'Hadja Lahbib au poste de ministre des Affaires étrangères du gouvernement fédéral, sous la bannière MR, est un excellent renfort pour les libéraux bruxellois. Domiciliée à Schaerbeek, l'ancienne journaliste y jouera un rôle certain lors des prochaines élections communales, en 2024. Si elle ne sera pas tête de liste, elle soutiendra fortement une liste locale pour l'instant très dépourvue. Trop tôt pour lui attribuer une place fixe mais, ce qui est certain, c'est qu'elle sera sur la liste et fera campagne, confie une source libérale.

Depuis l'explosion de sa section locale suite au départ de Georges Verzin, le MR schaerbeekois n'a plus qu'un seul élu.

Aussi et surtout, en allant chercher Hadja Lahbib, le président du MR Georges-Louis Bouchez fait coup double en mettant le ministre-président Rudi Vervoort (PS) dans un sacré embarras. En février dernier, le socialiste avait chargé Hadja Lahbib - et l'ancien directeur du KVS Jan Goossens pour une mission d'envergure : préparer la candidature de Bruxelles au titre de capitale européen de la culture en 2030.

Ce matin, le ministre-président bruxellois tweetait d'ailleurs sa surprise : "J'ai pris connaissance de la nomination de Mme Hadja Lahbib comme ministre des Affaires étrangères. Je la félicite chaleureusement. Madame Lahbib portait jusqu'ici le projet de BXL Capitale EU de la Culture 2030. Bruxelles perd son énergie, sa compétence, son enthousiasme, mais la Belgique le gagne". Puis, dans un second tweet : "je sais que Hadja Lahbib n'oubliera pas son investissement pour un projet pensé dans le cadre du bicentenaire de la Belgique".