La Fête bruxelloise de la BD revient dans sa pleine forme en septembre à Tour & Taxis

Après deux années d'éditions adaptées en raison de la situation sanitaire, la Fête de la BD fera son grand retour du 9 au 11 septembre dans la capitale. À cette occasion, elle adoptera son nouveau nom et deviendra le BD Comic Strip Festival. Autre nouveauté, elle s'excentrera et prendra ses quartiers dans la gare maritime et dans les sheds de Tour & Taxis.

C'est le Marsupilami, célèbre animal imaginaire créé en 1952 par André Franquin, qui sera l'invité d'honneur de cette édition. Il y fêtera ses 70 ans d'existence. Il occupera en premier lieu l'affiche de l'événement signée par le dessinateur belge Renaud Collin. D'autres animations et initiatives lui seront dédiées tout au long du week-end.

Des expositions dans les sheds de Tour & Taxis et au Centre belge de la bande dessinée se concentreront sur d'autres acteurs du 9e art, parmi lesquels le robot Goldorak et le héros de manga Naruto.

Les ballons géants de l'habituelle parade des personnages de bandes dessinées seront cette année répartis sur le site et visibles durant tout le week-end.

Les maisons d'édition proposeront des sessions exclusives de dédicaces et différentes animations. Le pavillon international reviendra aussi pour offrir au public avide de découvertes une vue sur les productions étrangères.

Les gagnants des prix Atomium 2022 seront dévoilés le 9 septembre. Cette initiative des autorités régionales vise depuis plus de 5 ans à soutenir la création et les professionnels de la bande dessinée. Pour cette édition, 9 prix seront décernés pour une dotation totale de plus de 100.000 euros.