Bruxelles accueillera le congrès mondial du développement urbain en 2023

Trois événement y seront regroupés : le congrès mondial de Metropolis (Association mondiale des grandes métropoles), le congrès annuel des villes organisé par Eurocities (réseau de grandes villes européennes) et le Sommet des Maires Champions pour la Croissance inclusive de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)

Bruxelles accueillera le congrès mondial du développement urbain au Mont des Arts du 12 au 15 juin 2023. Ce grand congrès international réunira décideurs politiques, experts et représentants de la société civile de plus de 350 grandes villes, a annoncé vendredi le secrétaire d'État à l'Urbanisme et aux Relations internationales, Pascal Smet (Vooruit) .

Le "Brussels Urban Summit" est une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale coorganisée par Metropolis, Eurocities et l'OCDE. Ces différents partenaires joignent leurs efforts pour une coopération unique à l'initiative du Secrétaire d'État bruxellois à l'Urbanisme et aux Relations internationales, Pascal Smet.

Le conseil d'administration de Metropolis a approuvé jeudi la candidature de Bruxelles pour accueillir le congrès mondial de Metropolis, organisé tous les trois ans. Selon Pascal Smet, il s'agit d'un des congrès les plus renommés au niveau mondial sur le sujet du développement métropolitain.

Cette décision est intervenue dans le sillage d'une première approbation par Eurocities en vue d'organiser son congrès annuel des villes au même moment à Bruxelles, ainsi que par l'OCDE, pour l'organisation à Bruxelles du Sommet des Maires Champions pour la Croissance inclusive qui se tient chaque année. Ces trois événements seront ainsi regroupés sous la dénomination coupole de "Brussels Urban Summit 2023".

Metropolis est un réseau de plus de 130 grandes villes et de régions métropolitaines de plus d'un million d'habitants.

Eurocities, qui est considéré comme le plus influent réseau de villes en Europe, regroupe plus de 200 villes européennes grandes et moyennes de 39 pays, représentant en tout 130 millions de personnes.

Depuis 2016, l'OCDE a lancé à son tour le Sommet des Maires Champions pour la Croissance inclusive, organisé chaque année. Ce sommet annuel, consacré essentiellement à la croissance inclusive en contexte urbain, s'est tenu successivement à New York, Paris, Séoul et Athènes.

Le Secrétaire d'État Pascal Smet coprésidera au Brussels Urban Summit en compagnie de Rudi Vervoort, le ministre-président bruxellois, Sven Gatz, ministre bruxellois en charge de l'image de Bruxelles, et Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles-Ville.