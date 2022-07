Foire du Midi : le public déjà au rendez-vous pour l'ouverture des 130 attractions

Elle est enfin là. Et sans masque ni distanciation. La 141e Foire du Midi a rouvert ses portes sans perdre une bribe de son identité. Les odeurs de frites et de beignets se mêlent aux musiques et interpellations des speakers d’attractions.

Pour s'assurer que la foire n'a rien perdu son ambiance, la fine fleur du folklore bruxellois a défilé comme à son habitude pour inaugurer la fête. Au départ de l'hôtel de ville, Moustaches, Bûûmdroegers et membres du Woltje sont passés saluer le Manneken-pis apprêté en Pierrot pour l'occasion : "C'est à vous de faire la joie comme les forains le font pour nous. […] La foire accueille tous les kets de Bruxelles et d'ailleurs. Normal que nous soyons là pour dire bonjour au plus connu d'entre eux."

Pause bière… puis départ en bus pour Arts et Métiers. La joyeuse troupe se retrouve aux Arts et Métiers. Pour le centenaire de la naissance du plus célèbre jazzman harmoniciste, le géant Toots Thielemans veillait sur les participants. La fanfare de la police les rejoint et, au rythme des tambours, tout ce beau monde entre dans la foire qui s’éveille encore.

“On venait déjà là avec nos parents”



Certains forains sont déjà prêts, d'autres peaufinent les derniers détails techniques. Les tours de chauffe des attractions se lancent au passage du défilé. Alors que tout n'est pas encore ouvert, nous rencontrons Manon, attablée à un mange-debout, en train de savourer son cornet de frites avec ses parents Cristo et Cécile. On peut dire que la ville lui a fait un beau cadeau puisqu'elle fête ses 16 ans aujourd'hui. Trois nouvelles attractions sont à découvrir : le X-Treme, le Pirate Party et le Techno-Power



"On a vu que cela commençait aujourd'hui alors on est venu. On passe juste faire quelques attractions". La famille n'a plus besoin de découvrir les lieux : "on venait déjà là avec nos parents, explique Cécile, maintenant on vient avec notre fille. Ici, c'est la fête, le multiculturalisme." Manon aura peut-être même le temps de tester les 130 attractions puisque la foire reste installée entre Arts et Métiers et Porte du Hal jusqu'au 21 août. Dans tous les cas, elle reviendra.



“Les enfants réclamaient”



Il y en a deux qui avaient déjà bien leur plan en tête. Elisa 10 ans et Belinay 5 ans sourire aux lèvres, sont les deux premières sur la piste des autos tamponneuses. Merve, ne pouvait pas leur faire manquer cela. "On part très bientôt alors on voulait passer ici avant le départ et les enfants réclamaient. On vient chaque année et moi je venais déjà enfant."



30 % du public est étranger



Une fois passé le pont de la gare du midi, la foule se densifie. Peluche à la main, assise devant un Casino clinquant, Elliot et Éva font une pause. Le couple parisien vient de remporter son premier prix de la Foire du midi au stand de tir au plomb. "Le monsieur était tout gentil. Il nous a offert des plombs gratuits". Venus pour passer un week-end en amoureux, les deux jeunes gens ont eu la bonne surprise de choisir celui de la Foire.

"On ne savait pas du tout que c'était ce week-end. On va sûrement revenir ce soir faire des attractions." Et le week-end pourrait virer au drame sur le choix des activités : "Elle est plutôt sensations fortes alors que moi je vomis direct." Comme Elliot et Eva, beaucoup d'étrangers arpentent le boulevard du Midi. L'an passé, Bruxelles estime qu'ils représentaient 30 % des presque un million de visiteurs.



La foire est ouverte à tous, “bruxellois, belges et étrangers” de 13 heures à minuit en semaine et de 13 heures à 01 h 00 les week-ends et veilles de jours fériés.