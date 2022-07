Un engagement pour plus de vert dans les événements ixellois: "L’occasion de déceler les éventuels obstacles à lever pour faciliter les gestes favorables à la planète"

Gestion des déchets, alimentation durable, communication, mobilité et santé/bien être : voici les cinq leviers que la commune d'Ixelles a identifiés. Audrey Lhoest (Écolo), échevine du Climat, de l'Environnement et des Événements, lance une "Déclaration d'engagement volontaire" à destination des organisateurs d'événements. En la signant, ils actent leur engagement contre la pollution, les nuisances, le gaspillage et pour une meilleure gestion des ressources. Ils peuvent ensuite ajouter les actions qu'ils ont prévu de mettre en place dans leurs événements pour concrétiser cet engagement.



La commune espère ainsi identifier de bonnes pratiques, mais aussi voir les freins qui pourraient en bloquer d’autres. Les organisateurs peuvent en effet proposer des actions ou faire part de certaines difficultés qu’ils ont pu rencontrer.

Un guide pratique est aussi disponible qui reprend une série de mesures applicables aux événements (privilégier le local, gobelets réutilisables…) accompagnée de contacts pratiques pour faciliter le passage à des systèmes plus écoresponsables.