Vague de chaleur : L'heure d'ouverture obligatoire modifiée pour la Foire du Midi

En raison des fortes chaleurs prévues lundi et mardi, la Foire du Midi à Bruxelles ne sera obligée d'ouvrir qu'à 18h00, indique dans un communiqué l'échevinat des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles. Si l'heure d'ouverture obligatoire est repoussée à 18h00 lundi et mardi, les forains qui le souhaitent pourront tout de même ouvrir selon l'horaire habituel, soit à 11h00 pour l'horeca et à 13h00 pour les attractions.