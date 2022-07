Bruxelles à Avignon : André Demarteau, (tomate) cerise sur le ghetto

L’être humain s’est toujours posé des questions, en quête de sens à donner à sa vie. Qu’est-ce qui nous attend après la mort ? Comment relever nos défis climatiques ? Salade, tomates, oignons ? La dernière est systématique, au moment de passer la commande dans un snack moite de Bruxelles, souvent ponctuée d’un petit « chef ».

André Demarteau a fait de cette question existentielle le titre de son spectacle. Originaire du Peterbos, celui qui a toujours rêvé d’être critique culinaire « parce qu’on mange gratuit et qu’on peut insulter les gens », dissèque le seul met pour lequel ses papilles sont assez aiguisées, le bon vieux kebab.

Ce papa (bientôt deux fois) de 32 ans a bossé ses vannes aux micros du Grand Cactus et chez Vinz Kanté (Tarmac), raconte sa vie en chronique dans la matinale de Typik avec ses chroniques « papa ghetto » et rode maintenant son spectacle depuis un an.

"J’espère que ce sera jamais l’ambiance des Magritte dans la salle." À Avignon, en tous cas, André balance la sauce piquante.

André jouera une fois par mois au Kings of Comedy Club, retrouvez le sur Tiktok : Papaghetto