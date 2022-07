Canicule à Bruxelles: "certaines personnes sans-abri ne ressentent pas qu’elles se mettent en danger"

Près de 40 degrés. Si la fournaise des villes est difficilement supportable pour vous, imaginez ce qu'elle représente pour celles et ceux qui vivent en rue. "Une douche matin, midi et soir pour se rafraîchir, ça semble évident quand vous avez un logement. Mais impossible quand vous n'en avez pas", rappelle Koen Van den Broeck, d'Infirmiers de Rue. L'ASBL "suit intensivement"25 patients dans Bruxelles. Sarah, infirmière et psychologue depuis 5 ans, résume l'impact qu'une canicule peut avoir pour ce public si fragilisé.



L'été est tout aussi préoccupant pour vous que l'hiver ?



Sarah – On accorde une attention particulière aux personnes sans-abri dans les conditions extrêmes. Donc le froid et le chaud. Mais cette problématique sociale dure toute l'année. C'est un message important. Et le postulat d'Infirmiers de Rue, c'est que pour ne pas souffrir de la chaleur, il faut un logement.



Votre métier change-t-il avec la canicule ?



Sarah – Je suis plus attentive aux insolations, aux dangers de déshydratation. Je promeus l'eau, l'ombre, conseille de ne pas consommer trop d'alcool. On distribue aussi le plan des fontaines d'eau potable, pas toujours visibles en rue. Et de la crème solaire.



Y a-t-il des réticences ?



Sarah – Nous suivons des personnes qui cumulent les critères de vulnérabilité : santé mentale, troubles somatiques, peu d'autonomie, très immobiles, assuétudes. La chaleur renforce ces vulnérabilités. Nous les sollicitons : « Vous êtes en plein soleil, venez à l'ombre ». On se déplace avec eux, on leur achète une bouteille d'eau. Notre force, c'est qu'on connaît bien ces personnes : on arrive à discuter, sans les forcer. Le mouvement est proactif.



Pourquoi ne ressentent-elles parfois pas le besoin d'ombre ?



Sarah – Dans un stress constant, certaines consciences corporelles ne sont pas les mêmes que pour nous. Elles ne ressentent pas qu'elles se mettent en danger.



Bruxelles est-elle une ville accueillante ?



Sarah – Bien sûr que non.



Koen – Il n'y a pas assez de logements sociaux abordables destinés aux personnes précaires. Mais est-ce le cas ailleurs dans le monde ?



Peut-on mourir de la chaleur dans nos villes ?



Sarah – Bien sûr. Et ce sont des morts qui peuvent être évitées. Ce qui est interpellant, c'est qu'on considère que les conditions de vie des personnes sans-abri sont indignes en hiver et qu'en été, c'est plus facile. Or ce n'est pas du tout vrai.



Koen – On a les plans hiver contre le froid. Rien en été. Peut-être que quand on arrivera à 40 degrés, on mettra des locaux climatisés à disposition.



Doit-on pousser l'idée dès aujourd'hui ?



Koen – La plupart des abris de jours sont des initiatives privées. Elles ne sont pas toujours climatisées. Ni conçues pour la canicule. Notre société belge et européenne doit encore s'adapter car dépasser 35 degrés restait exceptionnel.



Certaines galeries commerçantes sont climatisées : les personnes sans-abri y sont-elles bienvenues ?



Sarah – Certains cherchent eux-mêmes le frais dans les galeries et stations de métro, oui. Nos partenaires et nous avons une inquiétude commune pour elles. Chacun apporte ses solutions.



Koen – Les agents de sécurité comme les citoyens contribuent à ce réseau de vigilance. Ce réseau existe et est assez important.



Sarah – Par exemple la STIB nous transmet des signalements, certains commerçants aussi. Même si nos objectifs divergent.



Koen – On est nous-mêmes parfois étonnés de la solidarité des commerçants.



Faites-vous un métier extrême ?



Sarah – De l'extérieur, ça le parait. Mais je ne le vis pas comme ça.



Koen – Ce n'est certainement pas évident avec ce public pas facile. Il ne réagit pas forcément selon les habitudes qu'on attend de quelqu'un en face de soi. Et en ce sens, c'est extrême.





©Mathieu GOLINVAUX







Ouvrir les douches des piscines ?

La carte d’Infirmiers de Rue dénombre 93 points d’eau potable (dont 30 dans le Pentagone) à Bruxelles. Ces chiffres datent de 2021. Vivaqua en recense 117 en 2022. L’organisme régional a annoncé en mai 2022 le placement de 100 nouvelles fontaines d’ici 2025. Suffisant ? « Certaines communes sont trop peu fournies. L’eau est donc une denrée rare », déplore Koen Van den Broeck.

"Certains dépendent donc de la solidarité des commerces et horecas. On a cette aide, mais elle n’est pas institutionnalisée en Belgique. Or avec des saisons comme celle que nous vivons en 2022, les fontaines sont indispensables. Pour tous les utilisateurs d’une ville. C’est facile et bon marché, si pas gratuit. Ça doit être une évidence pour les villes, comme les sanitaires"

. Faut-il dès lors ouvrir les piscines ?

"Piscines et centres sportifs sont une piste. Mais c’est encore augmenter les capacités de survie sans trouver de solutions structurelles. C’est un système D. À première vue, ça semble plus facile d’installer une laverie mobile, de loger les gens en abri saisonnier, et recommencer l’année suivante. Mais c’est accepter que les gens soient dans la rue. Et ça, on ne peut pas l’accepter."