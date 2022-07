L’ancienne bourgmestre faisant fonction de Saint-Gilles, Martine Wille, est décédée : "une femme engagée, politiquement et humainement"

Saint-Gilles est en deuil en ce début de semaine. L’ancienne bourgmestre faisant fonction, Martine Wille, est décédée. La socialiste saint-gilloise a occupé le poste d’échevine et a été la première femme à porter l’écharpe mayorale, lorsque Charles Picqué (PS) était à la tête de la Région.

Le bourgmestre et ancien ministre-président bruxellois rend notamment hommage à son ancienne collègue : "Au-delà de la femme engagée au service de ses concitoyens et des droits des Femmes, Martine était pour moi une amie et une de celle qui a permis le renouveau de Saint-Gilles."

En tant qu'échevine, Martine Wille a notamment eu comme compétence l'Urbanisme et la Culture, mais également l'Instruction publique. "A ses yeux, et avec raison, l'enseignement était la condition première de toute émancipation et d'ascension sociale. Elle avait pour l'enseignement public une haute ambition, car elle savait que beaucoup d'enfants n'avaient que celui-ci pour progresser", témoigne Charles Picqué.

" Martine Wille était une femme engagée, politiquement et humainement, dont Saint-Gilles gardera longtemps le souvenir. Le Collège présente toutes ses condoléances à ses proches.", a communiqué la commune sur sa page Facebook.