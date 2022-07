300 logements privés de gaz à Molenbeek à cause d'un risque d'intoxication au monoxyde de carbone

Les pompiers ont coupé l'alimentation de gaz d'un immeuble de 300 appartements situé sur le boulevard Louis Mettewie, à Molenbeek-Saint-Jean. Cette décision a été prise pour éviter tout risque d'intoxication au CO -monoxyde de carbone- décuplé par la vague de chaleur, explique le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw.

"Un employé de Sibelga a été appelé sur les lieux mardi soir en raison d'une odeur de gaz, mais une fois sur place, l'homme a constaté que du CO était présent dans plusieurs appartements", indique le porte-parole des pompiers. "Il nous a immédiatement prévenus et nous nous sommes rendus sur place avec plusieurs équipes".



Un total de 24 pompiers s'est rendu sur place pour appliquer les mesures de sécurité dans les différents bâtiments. Une fois toutes les mesures nécessaires réalisées, ils ont décidé de couper l'alimentation en gaz de tout le bâtiment.

"Il n'y a pas de problème avec l'installation d'eau chaude en tant que telle, mais avec l'évacuation des gaz de combustion", explique le porte-parole des pompiers. "Dans des circonstances normales, la fumée chaude des gaz de combustion peut monter parce qu'il fait plus froid à l'extérieur. Ces derniers jours, la différence entre les gaz de combustion et la température extérieure était trop faible en raison de la grande chaleur, de sorte que les gaz de combustion ne pouvaient pas monter et être évacués. Cela crée un grand risque d'intoxication au CO".



La situation dans le bâtiment reste sous la surveillance du syndic de l'immeuble, de Sibelga - le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel de la Région de Bruxelles-Capitale- et de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, selon le porte-parole des pompiers.