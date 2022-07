Dans les coulisses du Bal National : le calme avant la tempête

14 h 30. Les balances du concert de ce mercredi soir égaient les Marolles. Les fûts de bière dansent déjà entre les caves et les terrasses improvisées pour l’occasion au rythme des bribes de morceau de Jean-Luc Fonck, Lou Deprijck et Kody.

Junior De Corte prépare ses traditionnelles portions de frites "on a 800 kilos à peu près, on prévoit toujours un peu plus pour être sûr de ne pas manquer." Cela fait 10 ans que les De Corte régalent les fêtards et pour l'édition 2022, la famille a encore répondu à l'appel. Sur la place du jeu de balle, à quelques minutes à pied de la foire où ils tiennent aussi un stand, une vingtaine de petites mains s'activent.



De l'autre côté de la place, on rencontre des novices. Enfin… Pas si novice que cela. "J'ai déjà fait le Bal 4 ou 5 fois, mais dans le public." Cette année, Boris et ses trois associés de la coopérative Mazette s'apprêtent à voir défiler 15 000 danseurs d'un soir devant leur bar. "On a ouvert ici il y a 4 mois, donc c'est notre premier Bal. On a demandé aux voisins ce qu'ils prévoyaient. Ils nous ont dit "1 500 litres de bière". Nous, on a 4 bières différentes et on a prévu 500 litres pour chacune."



©DR.

Et la coopérative ne s'arrête pas à la boisson. Leur boulanger enchaîne la cuisson des dikke broodjes (pain épais) maison. Ils en prévoient 240 pour ce soir. "Nous, on est prêt, on attend le public maintenant."



Vos serviteurs Wali, Berre et Swa



Attablés à la terrasse du Chineur, on retrouve les concierges du Jeu de Balle. "Puisque nous balayons la place, on balaye aussi la scène." Swa et Berre animent le Bal depuis la première édition en 2003. Wali a rejoint l'équipe il y a 5 ans. "On en a bien besoin surtout pour animer le Resto National le lendemain." Pils en main, les trois lurons revoient leur trame pour la soirée même s'ils sont vite distraits par chaque nouvelle balance sur scène. Et ils vous ont préparé quelques surprises. "On va tenter de battre un record du monde ce soir" On ne peut pas en dire plus, mais les fans de Toots Theilemans seront touchés.



©DR.

Si le ciel n'est pas encore trop capricieux, il pleuvra des hommages à coup sûr. "Pour Toots Thielemans, on a évidemment prévu quelque chose. D'ailleurs, pour le Resto National, il y aura exceptionnellement son stoemp préféré en plus des moules." Les trois compères auront aussi une pensée pour Freddy Thielemans, "celui qui a fait naître et défendu le Bal. Le plus brusseleir des bourgmestres de Bruxelles."



Une heure du concert sera dédiée "au pote" Grand Jojo, inconditionnel du Bal et grand habitué des Marolles. "Il venait toujours y prendre sa Westmalle". Son orchestre et ses danseurs accompagneront les chanteurs pour des reprises de ses morceaux à partir de 22 heures.



Les vraies funérailles du Grand Jojo



C'est un grand moment pour la troupe du Grand Jojo "On a jamais eu le vrai grand concert pour la fin de sa carrière. Les funérailles à la basilique étaient en comité très restreint. Alors ce soir, c'est un peu comme ses vraies funérailles," explique Jef, le chef d'orchestre. "On boucle une histoire ce soir."



©DR.





Et tous les artistes ont joué le jeu. Johnny Dom, sosie de Johnny devra passer de "Requiem pour un fou" à "Angelina." "La troupe du Grand Jojo, ils m'ont encouragé : "On sait que ce n'est pas ton répertoire, mais ça va aller". Alors j'ai appris la chanson en 5 jours et voilà." Le stress monte à quelques minutes du live pour l'artiste, ancien cuisinier aux Armes de Bruxelles (où il a d'ailleurs déjà servi son idole) et plus habitué à des salles de quelques centaines de personnes.



©DR.

Pour son 2eme Bal National, Johnny Dom compte donner tout son amour "comme Johnny le faisait". Et il ne sera pas le seul. "Ensembles, on va tous allumer le feu."