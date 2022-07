Décrochez-vous le ticket d’or à 500 euros dans les commerces bruxellois ? La commune met 2 200 euros en jeu

La commune de Bruxelles veut soutenir les commerces locaux pendant et après les soldes.

"C'est surtout pour chouchouter nos clients." Mathieu est Débora sont les copropriétaires de Laboriver, un magasin de tirage photo du centre de Bruxelles. "Ça marche plutôt bien pour nous. On développe environ 100 pellicules par jour. On fait tout nous-même sur Bruxelles. On profite de la recrudescence de l'argentique."

Le magasin fait partie des 10 commerces qui participent à la première vague du jeu du Ticket d’or qui a déjà débuté. Multi BD, Caroline Music, Conni Kaminski, Natacha Cadonici, Smell Stories, Oh Loulou, Valérie Berckmans, Isabelle Bajart, Kure les accompagnent.

À partir de 10 euros d’achat dans l’un de ses commerces, vous recevrez un tote bag. Dans ce sac, se cache un ticket d’or floqué d’un QR Code. En le scannant, vous arriverez sur une page web qui vous posera la question suivante : “Combien de personnes vont participer d’ici le 23 juillet ?” C’est à vous d’estimer. À la clôture de cette session, les réponses seront analysées. Les plus proches reporteront 500 euros. D’autres lots à 20 euros sont également en jeu.

©DR.

"Ça donne toujours plus de visibilité. Les temps sont durs pour beaucoup avec la baisse du pouvoir d'achat. Les clients font attention à leurs dépenses. Cette tombola nous permet de faire un cadeau à nos clients sans que cela ne vienne de notre poche," se réjouit Débora.



©DR.

L’opération se répétera à partir du 2 août avec dix nouveaux magasins : Lokal Concept Store, Do Flowers, Brussels Beer Project, Kat en Muis, Cosmeticary, Les savons de Lyna, Tropismes. Tous sont labellisés “Brussels Shopping” pour la qualité de leur service et leur importance dans le milieu économique local.

“C’est l’occasion de soutenir nos commerces locaux et de le mettre en avant,’’

commente le cabinet de Fabian Maingain (Défi), échevin en charge des Affaires économiques, initiateur du projet.

Au total, la commune offrira 4 fois 500 euros et 10 fois 20 euros. Pour vous donner un ordre d'idée pour vos estimations : 1 000 sacs seront disponibles pour chacune des deux vagues.