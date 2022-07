Les Bruxellois de 80 ans et plus sont invités à recevoir une deuxième dose de rappel

Quatre personnes intoxiquées au monoxyde de carbone à Saint-Gilles

Une famille de quatre personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone lundi soir, à Saint-Gilles, selon les pompiers de Bruxelles. La cause de l'intoxication était une mauvaise évacuation des gaz de combustion du chauffe-eau. "Il est plus que probable que cette évacuation a été endommagée par le temps chaud et les températures extérieures élevées", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.