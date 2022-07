Ouverture de l'exposition "Toutankhamon, son tombeau et ses trésors" à Bruxelles

L'exposition immersive "Toutankhamon, son tombeau et ses trésors" ouvrira ses portes au public mercredi sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles. Elle propose une plongée dans l'archéologie dans un espace de plus de 3.000 m2.

Un millier d'objets reconstitués sont mis en scène dans des décors pour faire revivre aux visiteurs la découverte du tombeau il y a maintenant un siècle de cela. C'est le 26 novembre 1922 que l'archéologue britannique Howard Carter a découvert, dans la vallée des Rois, la tombe presque intacte de Toutankhamon, un jeune pharaon décédé plus de 3.000 ans plus tôt.

L'exposition se base sur les notes d'Howard Carter, complétées par les photographies en noir et blanc de Harry Burton. Elle tend à faire partager aux visiteurs son émerveillement à la vue du trésor funéraire, reproduit avec minutie grâce à des répliques et à la 3D. Les chambres funéraires révèlent certains de leurs secrets grâce à une reconstitution en trois dimensions du tombeau du pharaon.



Les répliques des objets conservés au Caire ont été réalisées, sous une supervision scientifique, par des artistes égyptiens. Il y a notamment à voir un chariot doré, le sarcophage, des bijoux du roi, sa dague, des amulettes et des statuettes de divinités. "Le plus touchant de tous, pour moi, est le masque d'or", a confié l'égyptologue Zahi Hawass, en référence au célèbre masque mortuaire de Toutankhamon. "C'est vraiment un chef-d'œuvre inégalé dans l'histoire de l'archéologie".



Il sera également question du destin mystérieux du plus célèbre des pharaons. Monté sur le trône vers l'âge de huit ans et décédé une dizaine d'années plus tard, il souffrait de nombreuses maladies, dont la malaria.

Produite par la société allemande Semmel Exhibitions, cette exposition a déjà été découverte par près de 7,5 millions de visiteurs dans 40 villes à travers le monde. Elle a été organisée à Bruxelles en collaboration avec la société Exhibition Hub et la plateforme web Fever.



L'archéologue égyptien Zahi Hawass, un des conseillers scientifiques de l'exposition, sera à Bruxelles le 24 octobre pour donner une conférence sur l'état des connaissances concernant le pharaon Toutankhamon et les dernières découvertes réalisées dans la vallée des Rois.

La date de clôture de l'exposition n'a pas été communiquée.