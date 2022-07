Zoë, majorette marolienne de 9 ans, prête pour le 21 juillet: bisou du roi, bras de la reine et... genoux du bourgmestre

Les Mignonnettes et Mamygnonnettes, clique de majorettes transgénérationnelle des Marolles, époussettent les chapeaux et cirent les bottines pour leur retour au Resto National du 21 juillet. On évoque les souvenirs de ces danseuses passionnées.

"Les chaussures, c’est ma maman qui les noue. Il faut que ça soit bien serré et alors il faut serrer très fort. Sinon on risque de se blesser aux chevilles".

Les bottines lacées jusqu’à mi-mollet, Zoë Dupuis ajuste son chapeau blanc rehaussé d’un plumet rouge. Ce 21 juillet s’ajoutera aux souvenirs collectionnés dans son album photo : c’est qu’elle défilera pour la première fois depuis le Covid au Resto National avec les Mignonnettes et Mamygnonnettes, la clique transgénérationnelle de majorettes des Marolles. Et le podium du Jeu de Balle, la fillette de 9 ans le connaît bien : lors des 5 ans de règne du roi Philippe en 2018, Zoë avait passé la soirée… sur les genoux du Bourgmestre Philippe Close, à la droite de la Reine Mathilde.

©Julien Rensonnet

Dans les bras de la reine

« La troupe était invitée pour le Bal National. Deux de nos membres ont été conviées dans la tribune royale », raconte Natacha Florin, sa maman. Zoë se retrouve donc dans l'entourage de la cour. " Mais pour une petite fille de 4 ou 5 ans, c'est difficile de rester assise sagement pendant une heure. Le Roi a alors demandé à son garde du corps de faire venir Zoë. Elle a reçu un bisou de sa part, la Reine la prise dans ses bras, et elle est restée sur les genoux du bourgmestre durant le spectacle".



La photo est passée dans les magazines. Elle trône en bonne place dans "le book des célébrités" de la petite danseuse. "Y a des fameux souvenirs", continue la Marolienne de 27 ans." Annie Cordy, le Grand Jojo quand elle était bébé. Et puis les joueurs de foot d'Anderlecht quand ils ont inauguré la Foire du Midi. Notamment Youri Thielemans, que j'ai pu rencontrer car son papa était directeur de mon école".

©Julien Rensonnet





Petit tambour



Ce n'est pas cette proximité avec les vedettes qui motive Zoë. "Moi, j'aime bien être avec maman et ses amies en rue, comme quand on répète le mercredi. Et entendre le tambour d'Éric".



Car évidemment, le pas d'une majorette épouse le son des percussions. Dont l'instrument d'Éric Simon. "J'avais envie d'un tambour depuis tout petit parce que je suivais les géants des Marolles avec mon papa", relate le Molenbeekois de 9 ans, qui tâte de la peau depuis qu'il a 3 ans. "Je m'entraîne à la maison, mais parfois je répète juste dans ma tête parce que ça fait beaucoup de bruit. Même si les voisins ne se plaignent pas". Le garçonnet n'est pas stressé pour ce 21 juillet : "J'ai une bonne mémoire des mélodies".





©Julien Rensonnet





Ce rendez-vous 2022 est en tout cas un soulagement pour les Mignonnettes et Mamygnonnettes. "On est impatientes de retrouver le contact avec le public après deux années de pandémie où on a dansé via écran", opine Marie-Jeanne Falisse, fondatrice de la clique marolienne. Et de dérouler un copieux menu "On va multiplier les activités sur le podium place du Jeu de Bal dès la brocante du Brol National, en matinée du 21", annonce la Présidente, qui mène sa troupe… à la baguette. "Et puis en soirée, pour le moules-frites du Resto National, on sortira aussi le géant Toots du quartier Breughel Marolles, restauré et habillé".



Une autre vedette à coller dans l'album de Zoë.