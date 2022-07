Bruxelles à Avignon : Nikoz, le loser drolifique

"C'est comme Nikos Aliagas… Mais sans le Aliagas…" C'était la première vanne du jeune Nikoz quand il a participé à son premier concours d'humour, il y a plusieurs années. Depuis, cet étudiant en publicité qui a tout plaqué pour se lancer a fait son bout de chemin et enchaîne les vannes cinq étoiles pendant son spectacle intitulé "Venez, svp".

Un spectacle qui commence par une promesse : tout ce que l’artiste raconte sur sa vie est vrai. Si bien que le spectateur se mue alors en observateur de ce loser magnifique, plein d’autodérision et riche en énergie. Si son Pitch et sa dégaine font parfois penser à un Norman Thavaud, Nikoz présente une palette bien plus complète et inlassable où l’on rencontre aussi bien un rouge-gorge bègue qu’une prof de religion qui lui pourrit sa carrière de batteur dans un groupe de rock.

Jeune, frais, dynamique, courez le voir avant qu’il ne se sente à l’étroit à Bruxelles et termine sur les ondes de France Inter.

Nikos jouera le vendredi 2/09, 07/10, 11/11 au Kings of Comedy Club. Retrouvez-le sur Instagram : Nikoozz_