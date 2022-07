"11.000 personnes" au Bal National du 20 juillet

Si l'on parlait jusqu'ici de 10.000 personnes environ, Bruxelles place le compteur à "quelque 11.000 personnes" venues danser et applaudir Lou Deprijck, Alec Mansion et autres. "De l'édition 2022 du Bal National, nous retenons surtout l'émotion. Elle s'est répandue sur la place du Jeu de Balle avec une infinie tendresse et joie de vivre. L'hommage rendu au Grand Jojo, à Toots Thielemans et à Freddy Thielemans n'y était pas étranger", ont a relevé l'ASBL Bal National, qui organisait l'événement.

En 2023, le bal populaire de veille de Fête nationale fêtera ses 20 ans.