"7 piscines olympiques bout à bout": la Ville de Bruxelles lance l’idée d’une piscine extérieure au canal

Une piscine à ciel ouvert verra-t-elle bientôt le jour le long du canal à Bruxelles? C'est en tout cas une possibilité qu'approuve une étude de faisabilité dévoilée ce 22 juillet 2022 par la Ville de Bruxelles. Les illustrations évoquant cette potentielle oasis de fraîcheur laissent rêveur: l'équipement s'implanterait quai des Péniches, en parallèle au bassin Béco, juste au pied du futur musée Kanal Pompidou.Il ne s'agirait pas de piquer une tête dans le canal lui-même, mais de plonger dans une piscine séparée, "comme à Copenhague, Berne ou Berlin".

Les dimensions envisagées pour cette piscine impressionnent: 13 mètres de large et 355 mètres de long, soit "sept piscines olympiques mises bout à bout!". Vous y retrouveriez une pataugeoire, des zones de jeux, de plongeons et de natation, ainsi qu'une plage dédiée au délassement. Les simulations estiment le nombre de visiteurs à 480 en même temps, "pour un total de 2400 personnes par jour". Le coût total de construction est arrondi à 11,5 millions d'euros. Les coûts d'exploitation pourraient s'élever à près de 500.000€/an, personnel compris.

"C'est possible"

Attention: il ne s’agit pour l’instant que d’une idée. Mais elle repose donc sur les bases d’une "pré-étude". Celle-ci a été réalisée par les architectes de KIS studio et le bureau d’ingénieurs SWECO.

"Elle démontre qu’il est possible techniquement d’installer une piscine dans le canal même, sans impacter l’activité logistique et industrielle du Port de Bruxelles"

, vante le communiqué du Premier échevin et échevin des Sports Benoît Hellings (Écolo). Les premières études des autorités communales concernant des sites potentiels, leur accessibilité, l’espace nécessaire ou la filtration remontent à 2020.

©KIS Studio/ Sweco/ Ville de Bruxelles

Les jours caniculaires que Bruxelles vient de vivre rappellent que la capitale ne possède aujourd'hui qu'une seule piscine en plein air.Il s'agit de Flow, un bassin de Biestebroeck à Anderlecht. Cette initiative saluée est due à l'association Pool is Cool, qui milite pour l'accès à la baignade à Bruxelles.Mais pour sa 2eannée, elle se limite toujours à 25 nageurs simultanés.D'autres projets sont sur les rails, comme l'étang de baignade promis par la Région à Neerpede (mais contesté par les riverains), ou la piscine extérieur sur le toit des abattoirs.C'est trop peu, et trop hypothétique, pour une région de 1,1 million d'habitants.

Les autorités sont conscientes de cette pénurie.Mais très peu de fenêtres s'entrouvrent. "Des enfants ont plongé et nagé dans le canal précisément au quai des Péniches il y a quelques semaines", déplore Benoît Hellings."Or, le canal est impropre à la natation ! Il est donc important que cet accès à l'eau puisse se faire sur le territoire de la Région Bruxelloise, dans un endroit accessible facilement et rapidement". Celui qui est aussi échevin du Climat estime que "la localisation de cette piscine à ciel ouvert le long du quai des Péniches, site historique de Bruxelles-les-Bains, correspond à ces critères. Il est facilement accessible en transports en commun via métros 2 et 6, tram 51 ou gare du Nord". Sans oublier le futur tram de Tour & Taxis.

Filtration par les jardins

Concernant la filtration, cette nouvelle étude reconnaît qu’

"une piscine en plein air sur le canal implique de filtrer l’eau en amont et en aval de la baignade"

. Ce qui augure

"une amélioration sensible de la qualité de l’eau dans le bassin Béco, très souvent pointée du doigt".

L’idée est une filtration

"naturelle, générant de nouveaux jardins aquatiques le long des quais".

Plus précisément,

"le bassin fonctionnerait en boucle fermée en haute saison, indépendamment du canal. En basse saison, l’installation permet, vue le nombre moindre de baigneurs, de traiter en partie l’eau du canal".

D’une pierre deux coups.

Pour gérer la piscine, Benoît Hellings avance Les Bains de Bruxelles, organe public de la Ville opère entre autres la piscine des Marolles. "Les Bains de Bruxelles gèrent déjà les trois piscines communales de la Ville et ce pour un prix très démocratique", argue l'édile écologiste. Qui enjoint la Région à lui prêter main-forte dans ce dossier. Via perspective.brussels ou Beliris, dont les ambitions sont très engagées sur ce secteur du canal, sans oublier le Port.

Et de terminer: "À la sortie d'une semaine caniculaire, le besoin d'îlots de fraîcheur au cœur de la ville est revenu au centre de l'actualité. Les conséquences de la crise climatique se font sentir de manière violente, et les autorités publiques doivent proposer des solutions ambitieuses".