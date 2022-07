Bruxelles à Avignon : Dena, taillée pour le stand-up

Sous la pression parentale, Denia a d’abord fait des études médicales avant de tout plaquer et se présenter à des examens d’entrée d’une école d’art. Là, on lui dit : “t’es pas faite pour le théâtre, t’es faite pour le stand-up”.

Alors, depuis trois ans, l'artiste s'est sérieusement consacrée à ce nouveau métier et présente son spectacle "Denia : Princesse guerrière". "J'y parle de mes parents qui ont quitté l'Iran, et de comment se construire en Belgique et en Flandre dans cette situation."

Dans son spectacle, Dena parle également d'homosexualité. Par ce biais, l'Ixelloise fait rire autant qu'elle touche. "À Avignon, une femme m'attendait à la sortie, elle m'a dit qu'elle venait d'Iran et qu'elle était aussi lesbienne. Elle m'a remerciée d'avoir donné de la visibilité", raconte Denia avec un trait d'émotion.

Bref, par son spectacle, la jeune femme compte bien tordre le cou aux rapports de domination, tout en se payant une bonne tranche de rire. "J'aime laisser un petit peu plus qu'un sourire quand les gens quittent la salle."

Denia jouera au théâtre de la Toison d’Or du 26 octobre au 12 novembre. Retrouvez-la sur Instagram : Denadivah.