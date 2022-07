La police recherche l'auteur de trois vols avec violences sur des personnes âgées

Entre le 6 et le 16 juin 2022, un individu a commis trois vols avec violences sur des personnes âgées à Bruxelles, Ganshoren et Molenbeek-Saint-Jean. L’auteur est âgé d’une trentaine d’années et a la peau mate. Il mesure entre 1m80 et 1m90 et est de corpulence athlétique. Il a de courts cheveux foncés et crépus.

Au moment des faits, il portait un T-Shirt noir avec l’inscription G-STAR et une veste matelassée noire.