Plus que deux jours pour profiter des initiations gratuites proposées par des artistes circassiens professionnels.

Quel cirque au marais Wiels : "Moi, je suis professionnel, mais il y a des jeunes de 5 ans qui ont plus de créativité que moi"

Coincé à l'arrière du Brass, à l'ombre des anciennes brasseries Wielemans-Ceuppens, un cirque à ciel ouvert s'active. À deux pas de l'accidentel marais Wiels, l'opération "Quel Cirque !" bat son plein. "On peut avoir jusqu'à 150 personnes sur une après-midi." Les trois centres culturels, Jacques Franck, de Saint-Gilles, Escale du Nord, d'Anderlecht et le Brass de Forest, unissent leurs forces pour proposer des initiations aux arts du cirque aux jeunes. Trapèze, jonglage, acrobaties et équilibre, le tout encadré par des professionnels comme Abdiel de la compagnie Cirqu'conflex.



©DR.

Le jeune jongleur profite de l'événement pour transmettre, mais surtout recevoir. "Ce qu'il y a de bien avec le cirque, c'est que chacun peut faire à sa manière. Moi, je suis professionnel, mais il y a des jeunes de 5 ans qui ont plus de créativité que moi parfois. Je laisse faire les jeunes. Souvent, ils me demandent de leur expliquer, mais parfois, ils trouvent de très bonnes idées par eux-mêmes."

Certains sont même devenus experts. Il y a quatre jours, Nell n'avait jamais posé les mains sur un trapèze. Aujourd'hui, elle enchaîne devant nous les figures sans aucune difficulté. "Et je peux encore faire mieux avec un salto !"



©DR.





L’édition 2022 se termine dimanche soir. Les initiations sont gratuites, accessibles encore ce samedi et ce dimanche de 14 heures à 18 heures sans réservation. Quel cirque ! reviendra l’été prochain, mais cette fois à Saint-Gilles.