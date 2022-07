«On ne peut pas arroser chaque pied avec un camion-citerne»: dans la sécheresse, les arbres aussi ont soif

Dans les villes, les organismes sont durement éprouvés par la chaleur et la sécheresse. Ceux des arbres aussi. À Bruxelles, les stigmates de la canicule s’observent dans les parcs et en Soignes. Alors que faire ?

La canicule et ses températures extrêmes se sont atténuées à Bruxelles.Mais après les quelques pluies traditionnelles du 21 juillet, les jours secs se succèdent à nouveau. Dans la capitale, il n’y a pas que les habitants qui ont soif. Dans les rues et les parcs, les arbres souffrent. Et les stigmates de la déshydratation s’observent en eux.

"Les signes de la canicule, on les voit. Les aiguilles des épicéas roussissent et tombent, les feuilles les plus vieilles aussi. Les autres marquent des flétrissements", note Gregory Reinbold, du Service Gestion du Patrimoine arboré de Bruxelles Environnement. La cause: un phénomène physiologique: "L’arbre se protège en bloquant les échanges gazeux via les stomates, les pores à la surface des feuilles. L’eau ne monte plus en lui. Ce réflexe évite les déperditions d’eau. Mais bloque aussi les éléments minéraux nutritifs". Et cette défense naturelle ne peut se prolonger "sans quoi l’arbre se déshydrate de façon irréversible".

Pluies trop «brutales»

D’après le spécialiste, deux jours de sec n’hypothèquent pas la vie d’un feuillu. Tout dépend de la durée des épisodes de sécheresse. "Nous observons une 3epériode de sécheresse depuis la fin de l’hiver. Les arbres accusent d’autant plus le coup que nous sortons de 3 années de sécheresse entre 2018 et 2020, comparables aux très dures années 1976 et 2003". Ces épisodes impactent différemment les arbres selon qu’ils sont malades ou en pleine forme. "Et ils s’intensifient trop vite à notre goût". Euphémisme.

Sur le terrain, on observe donc des différences entre espèces. Outre des épicéas qui troquent le viride pour le citrouille, on perd des érables. "Ils sont attaqués par la suie de l’érable. Ce champignon tue l’érable sycomore en un an", note Gregory Reinbold. "Bouleaux et peupliers ont besoin de beaucoup d’eau: leurs dépérissements s’accentuent". Certains s’en sortent beaucoup mieux: "châtaigniers, robiniers, chênes sessiles".

Ces espèces indigènes ne sont cependant pas tirées d’affaire. "Depuis des millénaires, elles s’adaptent au climat tempéré. Mais ça se dessèche.Si ça continue, ces espèces aussi subiront des dégâts, car elles ont besoin de 800mm de pluie".Certes, "on mesure des pluies en suffisance, mais mal réparties. Et brutales", déplore le spécialiste de Bruxelles Environnement. "Ça implique un ruissellement". Qui ne donne pas le temps aux arbres de boire. "Ces problèmes sont récents, ils remontent à 2018.Ils impactent les mélèzes, pins douglas, frênes et chênes pédonculés".

Bruxelles devient…Dijon

Alors que faire? À court terme, "on ne peut pas venir arroser au pied de chaque arbre adulte avec un camion-citerne: ça serait délirant", balaye Gregory Reinbold. "On se concentre donc sur les plantations jusqu’à 4 ans". Cette irrigation enracine le jeune arbre.

Et à plus long terme, c’est un nouveau panachage d’espèces qui intervient. "Les plantations d’aujourd’hui seront adultes en 2100 ou plus", pose l’agronome. "On les sélectionne selon les scénarios prévus par le GIEC". La bible, c’est une étude bruxelloise de 2014. Elle conclut que le climat de la capitale en 2050 sera comparable à celui de Dijon.8 ans plus tard, "ça se vérifie". Avant de penser aux vignes de cépages bourguignons, Bruxelles Environnement plante donc désormais "des espèces davantage méridionales".

En Forêt de Soignes, le plan de gestion approuvé en 2019 prévoit de progressivement remplacer par le chêne sessile l’historique "espèce structurante", le fameux hêtre reconnu par l’UNESCO."Dans les parcs, on diversifie également mais avec davantage d’espèces puisque les arbres y ont une fonction ornementale", nuance le technicien. Qui insiste: "Si on coupe un arbre mort, il ne faut pas nécessairement replanter.L’espace libéré permet une régénération naturelle. Les individus voisins compenseront". La précision prend son importance: dans les quartiers bruxellois, tronçonner un arbre sans planter peut s’avérer extrêmement polarisant."C’est vrai. Dans nos villes, face au stress de cette crise climatique, l’arbre reste l’icône de la nature".

La Ville de Bruxelles arrose ses jeunes pousses

À la Ville de Bruxelles, le service des Espaces Verts est bien conscient des impacts climatiques sur ses protégés.Aussi, la diversification des espèces est bel et bien déjà en cours. Notamment via le "Plan Canopée", qui prévoit des plantations "d’envergure" sur le territoire de la Ville d’ici 2030.

"Les arbres souffrent en effet. On le voit au fur et à mesure de l’année", nous confirme-t-on au cabinet de l’échevine des Espaces Verts Zoubida Jellab (Écolo). "À court terme, ce sont surtout les arbres plantés il y a plus longtemps, à l’aide d’anciennes techniques, qui sont impactés".

Pour les jeunes plantations, comme sur la tiny forest de 610 arbres à la piscine de Neder-Over-Heembeek, un arrosage intervient."D’une part, un prestataire privé arrose les bacs et pots qui ornementent la ville ou délimitent les zones de circulation", développe-t-on au cabinet Jellab. "De l’autre, notre service Espaces Verts arrose quotidiennement les jeunes arbres". Ce qui concerne "plusieurs centaines d’arbres". Cet apport en eau ne sera plus nécessaire "dès l’an prochain", quand les racines seront raffermies.