Dépénalisation du cannabis : les dealers bientôt dans la légalité ?

Philippe Close l’annonçait la semaine dernière, le bourgmestre bruxellois se dit prêt à rouvrir le débat sur la dépénalisation du cannabis. Évidemment, cette sortie est plus un effet d’annonce que la prévision de mesures concrètes dans les mois à venir, le sujet étant une compétence fédérale. Bref, il faudra probablement attendre les prochaines élections et le prochain gouvernement fédéral pour arriver dans le concret.

Néanmoins, il n’est pas impertinent de se poser la question : “qui pour commercer ?”. Bruxelles a vu fleurir dans ses rues de nombreux “CBD shops”, qui distillent des produits au cannabis sans THC, la substance psychotrope qui connaissent le secteur. Mais, dans son interview dans les colonnes du Soir, le maïeur justifie cette sortie également par la volonté de lutter contre les trafics. Alors, dealers d’aujourd’hui, commerçants de demain ?

Deux pistes possibles

Deux solutions sont ainsi possibles, selon Bruno Valkeneers, porte-parole de l'ASBL Transit, qui gère notamment la salle de consommation de l'ASBL Transit. D'un côté, un système "libéralisé", de l'autre un système "étatique" où l'état serait responsable des différents chaînons du système. "Cela permettrait d'avoir une expertise, de conditions d'engagement, de formations, de taxes à réinjecter dans la santé ou la prévention, d'un contrôle de la qualité, et d'un commerce qui n'est pas soumis aux lois du marché. Cependant, un système libéralisé n'évite pas non plus à l'État de fixer des normes, comme c'est le cas pour l'alcool par exemple. Aux Pays-Bas, les vendeurs de cannabis – aussi légaux soient-ils, continuent d'approvisionner leurs boutiques via le marché noir, "et le marché illégal est criminogène".

Les CBD shops intéressés par le marché

Grigor Sarkisov a ouvert, il y a quelques années, un CBD Shop en centre-ville, et fait partie d'une association cannabique qui commerce également en Espagne, où le THC est légal. Pour une question de qualité et de santé, il se dit favorable à la légalisation, mais pas à n'importe quel prix. "Aujourd'hui, je suis taxé à 55 % sur mes fleurs de CBD. Et quand j'y ajoute tous mes frais, ça monte à 70 %." Grigor Sarkisov envie un marché moins taxé, mais tout de même contrôlé par l'État, afin de surveiller la concurrence internationale "des sites en ligne qui nous massacrent". Selon lui, depuis que les vendeurs de tabac se sont rués sur le CBD, la concurrence est dure.

"Tout dépendra si ça influence le prix"

Selon Philippe Bolette, criminologue et coordinateur de "Start", une maison d'accueil socio-sanitaire qui accueille des usagers de drogues à Liège, le débat n'a rien de nouveau. "J'ai le sentiment qu'on se lance un peu dans des débats sans trop savoir où l'on va", une opinion que partage Grigor Sarkisov, qui parle "d'un bluff qu'ils nous font à chaque fois". Si pour lui le problème du trafic et de la consommation de cannabis est mineur comparé à celui des drogues dures, il aimerait tout de même ouvrir le débat sur l'ensemble des stupéfiants. "Le petit deal, quand on le remonte, on arrive souvent à des grosses organisation mafieuses".

Pour lui, qui a surtout l'habitude de côtoyer des usagers, "sur un système à la Hollandaise, il faudra que les dealers actuels soient concurrentiels. Ce sera beaucoup plus facile pour le consommateur de se fournir via la filière légale. J'imagine qu'ils doivent voir l'initiative de Philippe Close d'un mauvais oeil. Tout dépendra si le nouveau système influence les prix."

Troisième drogue la plus consommée après l’alcool et le tabac, deux fois plus de personnes ont déjà expérimenté le cannabis qu’en 2001. Selon Bruno Valkeneers, légaliser le produit permettrait d’inverser l’axe budgétaire fédéral, qui se fait actuellement dans l’ordre suivant : répression, soins, et puis seulement prévention.