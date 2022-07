Le Baixu : la nouvelle salle de concert à Tour & Taxis

Un petit air de Brésil dans une cave de la gare maritime. Martine Renwart est une initiatrice du projet Baixu : "J'ai travaillé 12 ans avec le théâtre de la Monnaie et 14 ans au Brésil dans le social. Ça faisait longtemps que je voulais mixer ses deux activités. C'est comme cela qu'est venue l'idée." Avec Emmanuel De Ryckel, ils ont décidé d'ouvrir une nouvelle salle de concert à Bruxelles. "On veut avant tout servir de tremplin pour de jeunes artistes. C'est difficile d'avoir accès à une première scène. Nous aurons entre 80 et 100 places assises et ce sera une première expérience pour eux, pour aller ensuite vers d'autres plus grandes scènes. Nous avons aussi cette volonté avec les arts plastiques. Il y aura donc aussi des expositions chez nous."

L’accès à la culture

L'engagement social de Martine ne s'arrête pas aux artistes. Elle a déjà prévu un partenariat théâtre royal de Toone pour créer "un opéra ou une comédie musicale avec des jeunes qui sont plus 'défavorisés' même si je n'aime pas ce mot".

Les jeunes pourront concevoir des marionnettes, étudier les textes du genre et réaliser leur création. "Un musicien mettra le tout en musique pour une représentation au Baixu et au Toone."

"Jazz, classique et musique du monde"

Côté programmation musicale, la salle vise la qualité et surtout "le beau", c'est d'ailleurs ce que signifie "Baixu" en langue indienne du Brésil. "Ce n'est pas parce que l'on cherche à présenter de jeunes artistes que l'on négligera la qualité."

L'ancienne cave de Tour&Taxis accueillera des concerts de Jazz, de musique classique et de musique du monde. Malgré l'intérêt des deux fondateurs pour le Brésil, ils promettent des artistes de tous les horizons, "Balkans, bassin méditerranéen…"

Le site a dû être revu pour sa nouvelle destinée artistique : "On a gardé l'aspect industriel et nu de la cave. On est même allé chercher des luminaires d'époque. Niveau acoustique, ça ressemblait plus à une cathédrale avec un gros effet piscine."

Martine et Emmanuel se sont entourés de Eckhart Kahle, l'acousticien de la Maison de la Radio Flagey, ou du théâtre royal de La Monnaie. "On a encore quelques problèmes avec les graves mais on est en train de régler cela", précise Martine.

La soirée d’inauguration aura lieu le 16 septembre et les premiers concerts ouverts au grand public suivront pendant le week-end. Côté tarif, comptez environ 15 euros par concert. Des tarifs réduits seront mis en place pour les étudiants, les personnes âgées et celles à faibles revenus.

La salle compte maintenant sur sa philosophie et l’originalité de sa programmation pour se faire une place parmi les grandes scènes bruxelloises.

M.D.