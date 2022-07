Le bâtiment d’Ieteren rue du Mail à Ixelles sera protégé

Tout le site n’est pas visé par cette mesure de sauvegarde. Le complexe d'Ieteren comporte plusieurs bâtiments. Seul celui situé au numéro 50 rue du Mail sera protégé. Son mobilier le sera également. Cette partie du complexe a été construite entre 1962 et 1967 suivant les plans de René Stapels, assisté des architectes Robert Badinet, B. Lefèvre-Feragen, Jean-Louis Lemaître et Jamar. René Stapels réalisera quelques années plus tard le bâtiment de la Royale Belge.

Selon le ministre Pascal Smet, l'édifice rue du Mail "est représentatif de l'architecture destinée aux entreprises d'après la Deuxième Guerre mondiale, affichant sa modernité et privilégiant la fonctionnalité. Il est relativement unique puisque cette typologie est peu répandue et est liée ici à une architecture remarquable. Le bâtiment est intègre, car l'architecture est largement préservée (façade et structure). De plus, il conserve une grande authenticité grâce aux matériaux d'origine qui ont été préservés."

Il sera donc sauvegardé "en raison de son intérêt historique, artistique, esthétique et technique."

Cependant, les réflexions sur l'avenir du site sont en cours. Le ministre précise bien que cette inscription sur la liste de sauvegarde "protège, mais ne fige pas. [...] Il y a lieu d'être ambitieux et créatif pour ce bâtiment, tout en respectant son histoire."