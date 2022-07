Jette: trois distributeurs gratuits de crème solaire installés à l’hôpital UZ Brussel

Les machines, alimentées à l’énergie solaire, proposent des crèmes d’indice 30 et 50.

Le système existe à la piscine de Mons, sur la Grand-Place de Courtrai, à Roulers… et fait son apparition à Bruxelles. L’hôpital UZ Brussel à Jette vient d’installer trois distributeurs gratuits de crème solaire. Deux choix sont disponibles : indice 30 ou 50. Les dispositifs, alimentés par des panneaux solaires et renseignant sur les rayons UV du moment, se situent aux entrées des consultations, des hospitalisations et du "KidZ Health Castle 3".

Cette initiative fait partie d'une campagne de sensibilisation aux dangers du soleil lancée par l'ancien recteur de la VUB et atteint d'un cancer de la peau. "Pas moins d'une personne sur cinq développe une forme de cancer de la peau", rappelle l'institution sur son site. 130 "SMOTspots" similiaires ont déjà été installés en Belgique.