Tentative d'effraction dans un magasin de vélos de Leeuw-Saint-Pierre : 18 mois de prison

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné vendredi un homme à 18 mois de prison dont 8 avec sursis. L'homme avait été surpris lors d'une tentative d'effraction dans un magasin de vélos.

L'homme a été interpellé le 9 juin à Leeuw-Saint-Pierre. Il avait escaladé la clôture à l'arrière d'un magasin de vélos et avait tenté de forcer la porte coulissante d'une serre. Le propriétaire du magasin a entendu le bruit qu'il faisait et a appelé la police. Les policiers ont interpellé l'homme.

L'homme a déclaré à la police qu'il cherchait un endroit pour dormir et la défense a demandé qu'il soit acquitté. "Mon client insiste sur le fait qu'il n'avait aucune intention de voler", a expliqué son avocat. "Il n'y avait rien dans la serre qu'il aurait pu voler." L'argument a été rejeté par le tribunal qui l'a jugé trop peu plausible.

"Un magasin de vélos n'est pas l'endroit le plus approprié pour chercher un endroit où dormir, surtout pas à 14h15". "De plus, monsieur a déjà été condamné deux fois au cours de l'année écoulée pour des vols et des infractions liées à des gangs", a estimé le juge.