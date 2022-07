Oui, un vin bruxellois, ça existe: Gudule veut sonner les cloches des vins traditionnels (VIDEO)

Sur l'étiquette se dessine le Pentagone, où s'imprime le nom de la sainte patronne de Bruxelles: Gudule, premier et unique vin bruxellois, assume à plein son identité. Pourtant, le rapprochement n'est pas naturel entre notre brassicole capitale et le monde de la vigne. Ce, même si le climat bruxellois se rapproche petit à petit de… celui de la Bourgogne.



Thierry Lejeune a embouteille son premier millésime en 2018. Après 25 ans dans l'imprimerie, le Warsagien veut "mettre les mains dedans". Il se cherche un projet "de petite taille", pour "avoir les yeux sur tout". "Épicurien", il se voit bien dans l'alimentaire, "appris plus vite que chauffagiste".



Plutôt que de racheter un domaine "et me retrouver étranger dans une région sous-cotée "ou de planter en Belgique "et attendre 4 ou 5 ans", le passionné se décide "tout simplement"à acheter du raisin. "C'est le premier déclic: je pouvais me lancer en restant à Bruxelles."



©Julien Rensonnet

Pas d'offre de raisin en Belgique

Il se retrouve à Laeken à vinifier un raisin venu de partout en Europe. "Gudule n'est pas un vin belge, qui serait vinifié avec du raisin belge, mais un vin bruxellois à connotation européenne". Là encore, il assume. "En Belgique, il n'y a pas d'offre et surtout pas en bio. Je me suis donc renseigné pour acheter en France. C'est possible, mais en vendange manuelle exclusivement: la vendange mécanique ouvre le raisin et la macération se lance d'emblée. Par camion-frigo, j'importe les grappes en cagettes de 10 ou 15 kilos, pour éviter les tassements. Le fruit doit arriver en 2 ou 3 jours: je m'impose donc une limite psychologique à 1500km autour de Bruxelles. C'est le deuxième déclic: 1500km, c'est la France, mais aussi l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal… Un paquet de cépages! Je peux donc créer des vins qui n'existent nulle part ailleurs."



Formé pendant deux ans au COOVI (équivalent néerlandophone du CERIA), puis au contact de deux jeunes confrères, Thierry Lejeune est donc "un caviste" : aidé d'un oenologue, il réalise en cave toutes les étapes de production suivant la récolte. Pressoir, cuves inox, barriques, tireuse...: Gudule est équipé comme un vigneron. "Je vinifie chaque cépage séparément, puis les assemble. Le mousseux par exemple réunit le cépage autrichien gruner veltliner, un pinot noir de Bourgogne et un riesling allemand. Pour le rouge, je peux assembler une syrah et un sangiovese toscan. Ça m'offre des vins inédits, jamais bu ailleurs."





©Julien Rensonnet





Au total, Gudule a travaillé 17 cépages bios produits par 9 vignerons, soit 50 tonnes de fruit. De quoi embouteiller chaque année quelque 40.000 flacons de blanc, rouge, rosé, vin orange et mousseux. Et comme pour imprimer encore plus son ancrage bruxellois, il nomme ses cuvées "Retour du Marché", "Afterwork en Terrasse", "Après-Midi au Parc", "Dîner en Ville" ou "Effervescence au Palais". Royal.



Le chai urbain: un concept qui se développe

©Julien Rensonnet

Selon Thierry Lejeune, le concept de

"chai urbain"

existe depuis longtemps aux USA. "

L’Europe interdisait jusqu’en 2012 de produire du vin en ville, excepté dans les régions d’appellations. Depuis, on peut y vinifier partout, en pressant exclusivement du raisin européen. Les premiers de la mouvance, c’est London Cru. Ont suivi Les Vignerons Parisiens, Château Amsterdam…"

Et en 2022 ont ouvert des "urban winery" à Marseille, Malmö, Vancouver ou Sidney.

Côté ventes, l'innovation peut refroidir "une clientèle de connaisseurs effrayés par un vin bruxellois qui ne serait pas belge". Autre facteur : "beaucoup de jeunes sommeliers branchés, restos, bars à vin et cavistes sont extrémistes à Bruxelles: ils ne jurent que par le vin nature. Je n'ai aucune chance de rentrer chez eux." Mais depuis la fin du Covid et une relance en 2022, Gudule espère sonner les cloches des vins traditionnels.





©Julien Rensonnet







+ Gudule Winery, à Greenbizz Brussels (atelier 37.8), rue Dieudonné Lefèvre 37, 1020 Bruxelles. Le chai est ouvert les mercredis et vendredis de 14h à 18h et le samedi de 13h30 à 16h30. Visites et dégustations possibles sur réservation.

+ Gudule fait partie du parcours Beer Gin Wine d’ Option B, campagne de la Ville de Bruxelles pour promouvoir ses adresses et quartiers.