Hoeilaart : 15 mois de prison pour cambrioleur

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné vendredi un homme à une peine de 15 mois de prison. Ce jeune a toujours clamé son innocence après avoir été interpellé avec un scooter électrique à Hoeilaart dans la nuit du 9 au 10 mai.

Au cours de cette nuit, l'auteur a volé une télécommande de garage dans une voiture et l'a utilisée pour s'introduire dans une maison. Une fois à l'intérieur, le cambrioleur a volé l'argent qui se trouvait sur la table de la cuisine. L'habitante de la maison, qui dormait sur un canapé, s'est réveillé à ce moment-là. Elle a pu voir le cambrioleur s'enfuir et prévenir la police.

Une patrouille de police a reçu de sa part une description du voleur et a ensuite fouillé les alentours. Ils ont retrouvé un homme correspondant à la description peu de temps après. Lors de son interpellation, il se trouvait sur un scooter électrique volé dans une autre maison du quartier.

Une caméra a filmé le vol et ses images permettent d'établir la ressemblance entre l'homme qu'on y voit et le jeune homme interpellé. De plus, il correspondait aussi parfaitement à la description de la victime de l'autre vol et n'avait aucune raison valable de se trouver dans ce quartier cette nuit-là, selon le parquet.



La défense a demandé que le jeune homme soit acquitté. "La description personnelle donnée était assez vague et les images de la caméra sont encore plus vagues", a-t-elle argumenté. "Aucun ADN n'a été trouvé, aucune recherche d'empreintes digitales ou de pieds n'a été faite, rien. Mon client était à Hoeilaart parce qu'une connaissance lui avait offert un endroit où dormir après avoir vécu dans la rue pendant des mois. Il a trouvé cette étape par hasard."

Le tribunal a cependant estimé que la culpabilité du jeune homme était bien établie.