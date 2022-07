“Musique au parc” revient à Uccle pour deux dimanches classiques et jazz

Le parc de Wolvendael s'animera le 31 juillet et le 21 août au rythme des concerts classiques le matin et Jazz l'après-midi.

Les ASBL Uccloise Pizzicato et Jazz4you vous ont concocté “un programme inattendu, de qualité, festive, accessible à toutes les générations” pour l’édition 2022 : le matin, musique classique, l’après-midi, jazz. Le Théâtre de Verdure du Parc de Wolvendael accueillera ce dimanche 31 juillet un concert classique avec Marion Chenuet (flûtiste) et Suzie Richard (violoniste) à partir de 11h30 et un concert jazz avec Mapping Roots à 17 h (basse, piano et batterie) . Des artistes-peintres et sculpteurs exposeront pour l’occasion.

Le second rendez-vous est fixé au 21 août aux mêmes horaires avec Daphné Vandemeulebroucke (harpiste), Lisa Willems (soprano) et Bam! Trio (orgue Hammond, guitare et batterie). Le tout est gratuit. En cas de pluie, les concerts sont déplacés au Centre Culturel d'Uccle où les places sont limitées.