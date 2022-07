Pour rendre hommage à son fils invalide, une Anderlechtoise de 80 ans saute en parachute : "une expérience extraordinaire"

Le gouvernement bruxellois a redistribué 1.800 de ses ordinateurs à des jeunes et seniors

Plus de 4.000 pièces informatiques - dont 1.800 ordinateurs - déclassées au sein des administrations régionales ont été reconditionnées afin de profiter aux élèves et résidents de maison de repos bruxellois, a indiqué mercredi le ministre bruxellois de la Transition numérique, Bernard Clerfayt, se réjouissant du bilan 2020-2021 du projet "Recycle IT".