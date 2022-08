La Région a délivré le permis d'urbanisme à la Grande Roue, garantissant sa présence pour les six prochaines années.

Bruxelles : six ans de plus pour la Grande-Roue place Poelaert

Permis d'urbanisme accordé pour la Grande Roue installée place Poelaert. L'installation du forain René Bufkens pourra permettre aux touristes de profiter de "la plus belle de la capitale" six ans de plus, appuie l'échevin des Affaires économiques, Fabian Maingain, à nos confrères de La Capitale.





Ouverte depuis le mois de juin, tout le monde attendait – sans inquiétude – le permis d'urbanisme de l'attraction mesurant 55 mètres de haut et comptant 42 cabines, c'est désormais chose faite puisque la Région a accordé le permis.

La Grande Roue peut accueillir 800 personnes par heure, et comprend une cabine accessible aux PMR.