Concerts de Coldplay: Brussels Expo conseille d'acheter les places de parking en prévente

Brussels Expo a demandé mardi au public qui se rendra en voiture aux concerts de Coldplay, organisés au stade Roi Baudouin les 5, 6, 8 et 9 août, d'acheter le ticket de stationnement au parking C en prévente pour éviter d'avoir à faire la file à l'arrivée.

En vue de l'afflux attendu de quelque 55.000 spectateurs de Belgique et de l'étranger par concert, l'opérateur public de la Ville de Bruxelles a par ailleurs rappelé que les transports en communs (métro ligne 6, tram 3, 7 et 9, bus 83), "qui restent, avec le vélo, le moyen le plus simple pour arriver au stade" seront renforcés. Chaque détenteur d'un ticket pour ces concerts a reçu un code Event Pass qui permet de retirer à un automate de vente un ticket aller-retour gratuit pour voyager sur le réseau le jour du concert.

"Le parking C autour du stade se révèle être la solution la plus efficace pour stationner si vous faites le choix de vous y rendre en voiture. Afin de ne pas faire la file à l'arrivée, il vaut mieux acheter son ticket parking au prix fixe de 10 euros en prévente" (https://parking.tickets.brussels-expo.com/schedule?language=fr), a précisé mardi Brussels Expo.