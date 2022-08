Un quinquagénaire grièvement blessé dans une attaque au couteau à Molenbeek-Saint-Jean

A Molenbeek, un homme de 56 ans a été grièvement blessé dans une attaque à l'arme blanche dans la nuit de dimanche à lundi. C'est ce que rapporte Sudpresse et la nouvelle est confirmée par le parquet de Bruxelles. L'homme a été poignardé par une femme de 33 ans. Elle a été arrêtée après l'événement et traduite devant le juge d'instruction. Le Parquet demande qu'elle soit placée en détention pour tentative d'homicide.

Les faits se sont déroulés dimanche soir dans un Airbnb à Molenbeek. Là, l'homme et la femme se sont battus pour une raison peu claire, et il y a eu une confrontation physique entre les deux. La femme aurait poignardé l'homme de 56 ans dans l'abdomen avec au couteau. L'homme a alors pu quitter l'appartement et s'enfuir dans la rue, où il a été retrouvé par les services d'urgence. Il a été emmené à l'hôpital dans un état critique mais son état s'est stabilisé entre-temps.