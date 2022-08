Accueil Régions Bruxelles Action de sensibilisation ce mercredi à Bruxelles: des mères allaitent en face au parlement Dans le parc Royal, une quinzaine de mères se rassemblaient ce mardi pour sensibiliser à l’allaitement en public. Sylvain Anciaux ©DEMOULIN BERNARD

Le parc Royal est très doux en ce matin aoûtien. Autour de la grande fontaine, face à la Chambre et au Sénat, une couverture à carreaux, un panier de brownies et une jarre d'infusion maison. Une vingtaine de mamans, nourrisson dans les bras et une nuée de têtes blondes autour d'elles, allaitent. "Nous...