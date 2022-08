Saga des allocations-loyers : le budget sous le feu des critiques

Les allocations-loyers seront-elles payées d’ici la fin de l’été ? C’est en tout cas une promesse de Nawal Ben Hamou (PS), la secrétaire d’État bruxelloise au Logement, mais que certains remettent en doute aujourd’hui. Pour rappel, au 14 juillet, date de la dernière commission du Logement au Parlement bruxellois, la socialiste avançait que 2 400 foyers avaient reçu l’allocation sur leur compte pour 12 668 dossiers introduits. À l’époque, 1 134 dossiers étaient en traitement, 1 449 rejetés et 796 dossiers en attente d’informations complémentaires.

Pourtant, Louise (nom d'emprunt), qui avait remis son dossier le 21 octobre 2021, nous assure : elle n'a toujours perçu aucun euro d'allocation… Récemment, elle a reçu un courrier l'informant que les montants seront payés dans les deux mois. Le cabinet Ben Hamou rassure, c'est une situation normale : 6 218 des 12 762 dossiers avaient été remis au 10 novembre. Et l'administration s'attelle à résorber ce retard. "Avec tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, je ne pense pas qu'on aura résorbé le retard d'ici la fin de l'été, s'inquiète la députée communiste Françoise De Smedt. On va de promesses non tenues en promesses non tenues."

Au total, à la mi-juillet, 5 749 dossiers avaient été traités, et environ 20 % des familles ont reçu les fonds, assure la secrétaire d’État. Des chiffres que conteste Claude Archer, ancien employé de Bruxelles-Logement et lanceur d’alertes. Pour lui, 18 000 familles seraient éligibles à l’allocation-loyer. Il accuse également la Région d’avoir coupé dans le budget des allocations-loyers.

Sortir la calculette

La nouvelle mouture de l'allocation-loyer est née en octobre 2021. Avant cela, seuls 400 foyers environ avaient accès à "l'allocation Doulkeridis", la version précédente. Mais les procédures ont mis du temps à aboutir, si bien qu'aucune allocation-loyer dans sa nouvelle version n'a été versée avant 2022.

Pour Claude Archer, la Région aurait dû réinjecter le budget prévu pour les trois derniers mois de 2021 dans le budget de 2022, ce qui, affirme-t-il, n'a pas été fait. Une manœuvre qu'il estime délibérée et lourde de conséquences. "Sur les 18 000 familles ayant droit à l'allocation, seules 9 000 pourraient être payées en 2022", en déduit le lanceur d'alerte.

De son côté, le cabinet Ben Hamou se défend, et assure avoir utilisé tout le budget alloué à 2021, car le budget reprenait l’allocation relogement également.

Dans un document qu'a pu se procurer La Dernière Heure reprenant des questions des partis préalables à la commission logement, le ministre bruxellois du Budget Sven Gatz (Open-VLD) annonce que la secrétaire d'État au Logement devra réaliser 9,8 millions d'euros d'économies en 2022. "La plupart des économies seront réalisées par une réduction des moyens supplémentaires prévus pour l'allocation-loyer pour les familles (7,6 millions d'euros)", qui seront donc retirés du budget global de 2022 s'élevant à 38 millions d'euros.

Beaucoup de refus

"Ce n'est pas pour autant qu'une famille ayant droit ne sera pas payée", tempère l'écologiste Zoé Genot. Pour elle, d'autres questions sont à se poser sur cet épineux dossier. D'abord concernant l'agenda : "Quand les familles seront-elles payées ?" Mais elle s'interroge surtout sur le nombre impressionnant de refus : 1 449 dossiers refusés. Le cabinet Ben Hamou répond qu'il s'agit de personnes vivant en Wallonie ou en Flandre, ou ayant trouvé du travail, soit déjà propriétaires d'un bien.

Zoé Genot enfonce également le clou sur l'accessibilité de cette prime. "Si des personnes sont identifiées comme ayants droit mais qu'elles n'ont pas introduit de dossier, il faut les relancer", ce que promet de faire le cabinet Ben Hamou à l'automne.

> Le cabinet Ben Hamou invite les personnes ayant droit aux allocations-loyer qui ont des questions quant à leur dossier à contacter la ligne au 0800 40 400.