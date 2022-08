Les Bûûmdroegers ont choisi leur "Meyboom" : "C’est un bel arbre cette année"

On l'annonçait la veille, c'est désormais chose faite. Les Buumdroegers ont sélectionné ce jeudi, dans le Bois de la Cambre, l'arbre qui sera la star du 9 août : le Meyboom. "C'est un bel arbre cette année", assure le président, Jean, surnommé "Jean Tranquille", qui a déjà vu passer plus de soixante spécimens au cours de son existence. "Il doit peser entre 600 et 650 kg, et avoir beaucoup de feuilles. Les Bruxellois veulent tous recevoir leur feuille sur le passage."

Le hêtre sera coupé à 8h ce mardi, et entamera ensuite sa joyeuse procession dans le centre historique bruxellois, jusqu’à l’endroit bien précis, au coin de la rue des Sables et de la rue du Marais où il devra être planté… mais attention, avant 17h, comme le veut la tradition !