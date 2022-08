Vous allez voir Coldplay ? Evitez la voiture !

Il y aura du monde les prochains jours sur le plateau du Heysel. Chacun des quatre concerts de Coldplay programmés ces vendredi, samedi, lundi et mardi vont drainer quelque 55 000 personnes par jour. Jamais le stade Roi Baudouin n’aura accueilli autant de monde en si peu de temps pour des concerts. De quoi redouter des problèmes de fluidité du trafic comme l’ont connu les fans d’Ed Sheeran lors du premier concert du Britannique le mois dernier au même endroit.

Pour éviter de ronger de rage votre volant, l’ensemble des protagonistes du concert (les organisateurs, la Ville de Bruxelles, etc.) recommande l’utilisation des transports en commun ou du vélo. Comme à son habitude lorsque de grands événements sont organisés au stade, la Stib a renforcé son offre en direction et depuis le Heysel. Outre la ligne 6 du métro, la 2 sera prolongée jusque-là de 17 h à minuit trente avec une fréquence d’un métro toutes les 5 minutes. Les lignes 1 et 5 seront aussi renforcées en direction du centre-ville à partir de 23 heures jusqu’à la fin du service. Pour vous convaincre de laisser votre voiture au garage ou sur un parking de délestage, la Stib diffusera la musique de Coldplay dans toutes ses stations, histoire de vous mettre en condition pour le concert. Et même un message de Chris Martin spécialement enregistré pour l’occasion.

Tram (3, 7 et 9) et bus 83 sont aussi dans les starting-blocks pour véhiculer les fans. N’oubliez pas le code Event Pass fourni avec votre place de concert. Il permet de bénéficier d’un ticket aller-retour gratuit à prendre aux bornes. Celui-ci n’est évidemment valable que le jour du concert.

Si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de votre voiture pour vous rendre au stade Roi Baudouin, Brussel Expo recommande d'acheter à l'avance votre ticket pour le parking C au prix de dix euros via le site https://parking.tickets.brussels-expo.com/. Cela doit permettre de fluidifier le trafic entrant sur le parking. Une initiative bienvenue puisqu'on attend pas mal de monde en voiture. En effet, si la tournée de Coldplay fait étape quatre soirs à Bruxelles, il n'y a pas eu de date aux Pays-Bas ou dans les pays scandinaves. Autant de fans qui ont peut-être choisi la Belgique pour assouvir leur soif d'entendre Coldplay.