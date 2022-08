Woluwe-Saint-Pierre : la construction de 23 logements reportée par un recours des riverains

Le projet d’immeuble rue François Gay qui prévoit la démolition de 7 maisons unifamiliales pour y implanter un immeuble de 23 logements crispe les riverains. Constitués en collectif, ils ont porté un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.

Inquiets pour l'avenir de la Croix-Rouge qui occupe deux des maisons qui devaient être détruites en septembre, certains riverains ont contacté la presse. La commune de Woluwe-Saint-Pierre a alors annoncé que la démolition aurait lieu en janvier 2023 et que l'association pouvait rester dans les locaux jusqu'en décembre 2022. Le bourgmestre, Benoît Cerexhe (Les engagés) assure que "la commune n'abandonnera pas la Croix-Rouge" et que "des pistes sont à l'étude pour un nouveau site." Le projet d'immeuble a toutefois bien subi un changement de timings.

2500 logements à livrer

La Société de Logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB) en charge du projet justifie ce retard par rapport au calendrier initial : "Il y a eu un recours des riverains. Nous ne voulons pas prendre de risque. Si le Conseil d'État valide l'annulation, ça engendrerait trop de frais pour nous." Vers fin août, la SLRB lancera le marché pour la réalisation des travaux. "Cela n'engage à rien tant que nous n'attribuons pas le marché, mais cela nous permet de gagner du temps."

D'ici la fin de la mandature, en 2024, la SLRB doit avoir créé 2500 logements et avoir 1300 logements en cours de chantier. Aujourd'hui, la société à réceptionné 855 logements et 19 chantiers sont en cours pour en construire 841 autres. "On est à une période charnière, on ne doit pas perdre de temps, nous explique Taïssa Bielyszew, directrice du pôle développement de la SLRB. Pour le cas de la rue François Gay, "on attend encore l'avis de notre avocat et le préavis du Conseil d'État." La date de janvier 2023 correspond plus à une estimation qu'à une date figée.

De son côté, le bourgmestre comprend les inquiétudes des riverains "On ne fera jamais l'unanimité, clairement". Il rappelle que la commune et la SLRB, ont déjà revu le projet. 29 logements étaient prévus dans le plan initial qui comprenait un étage supplémentaire. Malgré cette réduction, les riverains dénoncent une bétonisation excessive et surtout un gabarit toujours trop haut. Le Bourgmestre rappelle que le projet de logement moyen doit permettre au "jeune ménage" de s'installer à Woluwe "ce qui n'est pas facile aujourd'hui" mais aussi que le projet est indispensable puisque les maisons sont devenues insalubres. "Le projet d'immeuble date de la précédente mandature. Les maisons concernées ont fait l'objet d'un plan d'expropriation. Puisque l'immeuble devait arriver, il est vrai que la commune n'a pas investi dans ses maisons."