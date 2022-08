171 arrestations, près de 50 kilos de stupéfiants, des milliers d'euros et de dollars... Une légère baisse dans la Zone-Ouest

Incroyable mais vrai. Malgré l’inquiétude grimpante autour des fusillades dans la zone de police Ouest (Jette, Ganshoren, Koekelberg, Berchem et Molenbeek), le nombre d’arrestations liées au trafic de drogue stagne, voire diminue légèrement. Depuis le mois de janvier, la zone a procédé à 171 arrestations. Si cette trajectoire suit sa courbe, le nombre de personnes inquiétées à cause du trafic sera en baisse par rapport à 2021 ou 398 personnes ont été arrêtées, et 2020 avec 364 arrestations. Le chiffre serait cependant un brin plus qu’en 2019, dernière année avant le Covid, et ses 331 arrestations.

Les jeunes toujours trop nombreux

Impossible de savoir, parmi les 171 arrestations, combien de mineurs y figurent. Mais l’on sait que sept jeunes ont été placés dans une institution suite à ces arrestations, portant ce triste total, depuis 2019 à 99 jeunes arrêtés dans la zone. “Nos enquêteurs constatent que ses jeunes sont recrutés par des dealers pour vendre en détail en rue. Des jeunes du quartier sont souvent recrutés pour faire le guet en rue”, informe Johan Berckmans, commissaire divisionnaire de la zone.

À propos des substances saisies sur les cinq communes depuis le début de l’année, si le cannabis reste toujours “leader du marché” avec 37,5 kg saisis, on observe une impressionnante quantité d’héroïne avec 5,8 kg tombés dans les mains de la police. La cocaïne saisie, elle, représente trois kilos.

En termes de cash, 160 000 euros ont été saisis, ainsi que la curieuse somme de 8 000 dollars. “On trouve parfois des sommes d’argent conséquentes sur des dealers ou les personnes qui transportent les stupéfiants de A à B, la plupart en faisant la fouille des véhicules. On ne sait pas expliquer pourquoi une personne interceptée était en possession de dollars”, conclut le commissaire Berckmans.