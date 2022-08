La police interpelle un fugitif condamné à 20 ans de prison pour meurtre

Peu avant le verdict sur la peine, l'homme avait retiré son bracelet électronique et s'était enfui.

L'interpellation s'est déroulée dans le calme et le condamné a été transféré à la prison de Saint-Gilles, a précisé la police.

Le 31 mars 2019 vers 01h00, Michal Lenard, un ressortissant polonais de 22 ans, a été poignardé à mort devant sa famille. Quatre hommes encagoulés et armés, notamment d'un maillet et d'un couteau, s'étaient présentés chez lui, au domicile de sa mère, rue Maes à Ixelles. Les assaillants avaient molesté la victime devant sa mère, sa compagne et la fille de cette dernière, alors âgée de trois ans. Il avait reçu 10 coups de couteau, dont un a percé le péricarde et provoqué sa mort.

Damian Werengowski ne s'était plus représenté devant la cour d'assises de Bruxelles après le verdict le déclarant coupable de meurtre et il avait été condamné par défaut à une peine de 20 ans de prison. Homme de confiance de Jaroslaw Poplawski, le commanditaire de l'expédition punitive, il avait recruté des hommes pour exécuter ce règlement de comptes. (