Le Meyboom passe sa journée académique ce samedi : "c'est aussi un safari-bistrot"

©DEMOULIN BERNARD

Moustaches, cigares et lambics dans les rues pavées de Bruxelles, ce samedi. C'est la journée académique du Meyboom, "c'est pour mettre de la joie dans la ville, et annoncer le Meyboom mardi, avance fièrement Jean-Louis, président des compagnons de Saint-Laurent. Bon... C'est aussi un safari-bistrot. Aujourd'hui, c'est la convivialité, et mardi, on sera sérieux !"

©DEMOULIN BERNARD





Un retour "à fond", comme le veut l'expression parfaitement choisie pour la journée. Sous le soleil estival qui tape le Boulevard Anspach, la famille de géants danse sur les rythmes de la fanfare, provoquant tantôt l'hilarité, la curiosité ou l'amusement des touristes et de badauds. Soudain, un géant stoppe sa danse, et Pierre en sort, un fort accent canadien, c'est l'heure du changement de porteur. "C'est la deuxième fois que je le fais. C'est parfois un peu compliqué parce que ce sont des géants qui ne sont pas articulés au niveau des bras, et les fenêtres sont très petites. Heureusement, on est trois par géant, on fait des relais, c'est parfait." Christophe, son collègue, est particulièrement fier de cet exploit. "On ne les sort qu'une fois par an, ces géants, on apprend sur le tard !"

©DEMOULIN BERNARD

Mission communication réussie



Dans le pourtour de la Bourse, les touristes attablés sont encouragés à danser et frapper dans les mains au rythme des mélodies festives de la fanfare se dirigeant vers l'hôtel de ville, où les membres méritants des confréries recevront une médaille. Dans le public qui s'écarte, émerveillé par le géant à l'effigie de Raymond Goethals, des "Madame Chapeau", et de " la moustache de l'année 2012" (particulièrement extravagante), certains s'interrogent. "Meyboom ?! C'est quoi ?" Et ceux qui ne dégainent pas le smartphone pour prendre des photos le font pour se renseigner sur l'évènement. Mission communication réussie, donc, pour cette journée académique du Meyboom. À mardi pour une autre journée de Zwanzerie... à fond !

©DEMOULIN BERNARD